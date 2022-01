Davida Bílského začalo zajímat, jestli se dočká zpět svých peněz za vstupné. Kontaktoval prodejní síť Ticketstream, od které lístky koupil. „Napsali mi, že žádná refundace nebude, ať kontaktuji pořadatele,“ popsal Bílský. Organizátorem představení byla ústecká firma BEMA Production. Od ní se ale zákazník kloudného vyrozumění nedočkal. 50letý jednatel Martin Beneš mu neodpovídal na e-mail ani na volání.

Michal David: O "dvojku" ploužáků si napsali sami fanoušci

Lístky na stejné představení si vedle dalších lidí koupila také 28letá Veronika Švábová z Děčína. Té se pořadatele podařilo dostihnout na Facebooku. „Nejdřív mi napsal, že to není vůbec on. Pak, že nenese vinu za naše vstupenky. Že jemu jsme neplatili. Dával od toho ruce pryč. Tak jsem ho žádala, ať si aspoň zapne telefon a vyjádří se všem poškozeným, co mají dělat,“ popsala Švábová.

Reportér Deníku se Martinu Benešovi dovolal. O tápání Davida Bílského věděl. „Myslím si, že to je horká hlava,“ řekl a dodal, že má jako pořadatel po žádosti o vrácení vstupného na refundaci zákonnou lhůtu 30 dní. Nedokázal ale jasně odpovědět na to, jestli se během této doby peníze lidem nakonec vrátí na jejich bankovní konta.

Divadelníci s představením vůbec nepočítali

Ve vzduchu nevisí jen refundace za nerealizované Poslední ze žhavých milenců. BEMA Production totiž měla v Ústí uvádět i další akce, které nakonec neproběhly. Některé z dřívějších žádostí prý pořadatel už refundoval. „Lidé mi píšou, volají a já slušně reaguji. Spousta lidí to chápe, nechá si vysvětlit, že je za tím vyšší moc,“ řekl Beneš redaktorovi do telefonu. Z jeho vysvětlování nicméně není jasné, na čím účtu vlastně peníze za lístky jsou. Jestli na jeho, nebo na tom prodejní sítě.

Jistý si tím v pátek 14. ledna nebyl ani Viktor Mastník, jednatel společnosti Six Dots Entertainment Group, pod kterou spadá Ticketstream. Slíbil se na to podívat do pondělka. „V momentě, kdy je to třikrát překládaná akce, těch variant tam za ty dva roky může být vícero,“ vylíčil Viktor Mastník. Z vysvětlování Martina Beneše ale vyplývá, že by se věc měla řešit dokonce na třech stranách včetně divadla. „Jestli to bude refundovat Ticketstream, nebo já, to je mezi námi. Ale ty akce jsem nerušil já, i když je u nich napsáno, že byly zrušeny pořadatelem,“ dodal.

Třikrát mě museli oživovat, říká Dalibor Janda. Se zdravím loni bojoval nejen on

Mlhu kolem lístků trochu rozhání Václav Hanzlíček z agentury Harlekýn, která zájezdové představení Poslední ze žhavých milenců zprostředkovávala. „Měli jsme před rokem s panem Benešem nahozené nějaké termíny představení, ale on nám vůbec nepotvrdil smlouvy. Tak jsme někdy na přelomu léta a podzimu dali echo na Ticketstream, do domu kultury i panu Benešovi, že nemáme smlouvy. Takže se nepočítá s tím, že bychom nějaká představení odehráli,“ popsal Hanzlíček.

Měl problémy, požádal o oddlužení

Agentura Harlekýn prý s ústeckým pořadatelem spolupracovala do poloviny loňského roku bez problémů. To, že pořadatel Beneš najednou přestal komunikovat, Hanzlíček připisuje pořadatelovým osobním problémům. O nich hovoří i další lidé, kteří Beneše znají. Problémů teď ale bude mít ještě víc. Nespokojený zákazník David Bílský na něj podal trestní oznámení, podle informací Deníku není jediné.

Jak úspěšní budou nakonec žadatelé o refundaci, je otázka. Podle insolvenčního rejstříku pořadatel podal už na sklonku minulého roku žádost o oddlužení. Žádost byla úspěšná. A jen do 1. března se můžou lidé přihlásit do insolvenčního řízení u ústeckého krajského soudu se svými pohledávkami. Už v pátek tam byly přihlášeny čtyři subjekty. Vedle Veroniky Švábové ještě jedna fyzická osoba, která se přihlásila s nárokem na 3 540 korun za vstupenky na další tři divadelní představení, která Martin Beneš pořádal. Stěžovatel v přihlášce pohledávky vysvětlil, že se pokoušel s pořadatelem komunikovat o refundaci, byl jím ujištěn, že proběhne do 30 dní, tak se ale nakonec nestalo.