O listopadových událostech roku 89 jsme před časem hovořili s uznávaným ústeckým fotografem Petrem Berounským. Poprvé se na demonstraci v krajské metropoli vypravil 22. listopadu a dokumentoval její průběh. "Nejzajímavější na průvodu bylo, že když jsme šli okolo KV KSČ, svítilo jen poslední patro, kde sídlil krajský tajemník Václav Šípek a jinak celá budova byla potemnělá. Existuje z toho fotka. Byla v nás tehdy malá dušička," řekl kromě jiného v rozhovoru pro Deník.

Zavzpomínal i na informaci o údajné snaze potlačit demonstrace za pomoci lidových milicí. "Snaha potlačit demonstrace střelbou do lidí nás tehdy neskutečně pobouřila. Tenkrát jsme všichni stáli na tribuně a dívali se na krajský výbor KSČ. Ze střechy nás pozorovala spousta lidí dalekohledy. Říkali jsme si, že jestli to do nás milice spustí, tak to bude obrovský masakr. Připadalo nám to hodně reálné," vyprávěl Petr Berounský.

