/VIDEO, FOTO/ Nad prospěchem regionu z lithia debatoval na akci pořádané Deníkem Jan Schiller (ANO) se zástupcem Geometu. Hejtmanovi sekundovali klíčoví krajští hráči z oblasti energetiky, ekonomiky, hospodářství a vzdělávání.

Obrovská šance. To je pro region velké naleziště lithia na Cínovci podle hejtmana Jana Schillera. „Doufáme, že ke spokojenosti všech nakonec k těžbě dojde,“ řekla hlava Ústeckého kraje na středeční debatě Deníku.

Zdroj cenného kovu je podle hejtmana ale i výzva pro přípravu potřebné infrastruktury včetně nových učebních oborů a studijních programů. Podle prorektora Univerzity J. E. Purkyně pro evropské programy Martina Baleje na tom ústecká vysoká škola pracuje. Na UJEPu ale lithium nemá jen stoupence.

Děkan Přírodovědecké fakulty Michal Varady se na kov dokonce dívá jako na hrozbu. Nechce, aby se opakovala historie s těžbou uhlí, která po dekády nabíjela republiku proudem, ale region devastovala. Scénář „vytloukání těžby těžbou“ je noční můra i pro další řečníky. ČEZ však slibuje ekologicky šetrnou těžbu i úpravu.

Zatímco s dobýváním lithia zpod Cínovce nikdo příliš problém nemá, pořádně rušno je kolem místa, kde ho chce Geomet zpracovávat. Velká úpravna má vyrůst v osadě Dukla u Újezdečku na Teplicku. Těžaři jsou pod palbou kritiky, proč vybrali obydlenou zónu nedaleko teplických lázní, když je v kraji tolik odlehlejších míst včetně brownfieldů po těžbě uhlí.

Výběr Dukly jako nejvhodnější lokality z víc než dvaceti vytipovaných míst je ale stále definitiva, kterou zatím nezměnil ani přezkum ministerstva průmyslu a obchodu. Ten si rozzlobení starostové Teplicka nedávno vymohli na premiérovi Petru Fialovi (ODS).

Podle ankety starostů jsou lidé z Teplicka proti fabrice na lithium v Dukle

Samotné obce nemají páky na to s rozhodnutím těžařů něco dělat. Páky zato mají krajští zastupitelé, kteří rozhodnou o žádosti Geometu na vyčlenění velkého prostoru pro dobývání a úpravu lithia. Těžaři nyní své síly soustředí nejen do této a dalších „povolovaček“.

Do finále se blíží také s klíčovou studií proveditelnosti, která má říct, jak se jim to celé vyplatí. „Nad tím se povede zásadní debata, jak dál s tím projektem,“ řekl na besedě Deníku Ladislav Štěpánek, předseda rady jednatelů Geometu.

Za povolení těžby a zpracování lithia jsou energetici a těžaři připraveni kraj štědře podporovat. A to podle dřívějších vyjádření, ale i podle zkušeností obcí, dotčených nynější těžbou uhlí. Kraj se však nechce spoléhat jen na kompenzace a s vládou řeší také větší daň z vydobytého nerostu. K tomu, co reálně regionu lithium přinese, se stočil závěr debaty Deníku. Šéf Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata i další řečníci připomněli, jak dobyvatelé Ameriky za korálky směňovali půdu a další cennosti s indiány.

Řečníci zdůrazňovali, aby profit kraje z lithia nakonec nebyl jen o korálcích, které se projedí. K tomu by bylo podle nich ideální, aby se lithium jen neprodávalo ven. Ale aby v Česku vznikla i Gigafactory na výrobu lithiových baterií, ideálně v Prunéřově. Podle Štěpánka se jednání po ústupu Volkswagenu, který z výstavby obří továrny v Česku couvl, vedou s partnery z Asie, a ačkoli nic není podepsáno, k realizaci záměru už teď čistí část prunéřovské elektrárny. „Ale i když tu Gigafactory stát nebude, pořád to je kvalifikovaný produkt s významnou přidanou hodnotou, který za to stojí,“ tvrdí Štěpánek o lithiu.