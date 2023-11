O postoji bývalého ředitele, který na vedoucí místo na jaře rezignoval, ale nejspíš i dalších zaměstnanců destinačky mluvil insolvenční správce Jan Tomaier. „Nějakou součinnost poskytují. Ale ne tak, že bychom mohli říct, že víme, co se tam dělo,“ řekl správce. Podle soudce Jakuba Martinka lze v případě potřeby nechat Jirmana předvést k příštímu jednání policií. Za poskytnutí neúplných nebo nepravdivých informací by nesl trestně právní odpovědnost. To je ale možná předčasné. „Relevantní bude také to, co zjistí orgány činné v trestním řízení,“ dodal správce s odkazem na vyšetřování Jirmanova působení v destinačce. Její agendu v regionálním destinačním managementu v uplynulých měsících převzala ústecká rozvojová agentura.

Podnikatel Jirman lepil milionové dluhy z veřejného rozpočtu. Půjde to k policii

Soudu přišlo do insolvenčního řízení pětatřicet přihlášek pohledávek, které jsou v součtu výrazně vyšší, než dosud zjištěný majetek destinačky. „Tento konkurs nemá jiný konec než zánik dlužníka,“ konstatoval soudce. Většinu pohledávek v objemu až tří čtvrtin výše celkové částky ale správce popírá. A to i v případě dotací či návratné finanční výpomoci společnosti od Ústeckého kraje. „Vyúčtování bylo opravdu v hrozném stavu. Co se stalo s těmi penězi, de facto nevíme,“ řekla k dědictví, které po sobě agentura zanechala, zástupkyně hejtmanství, jež dnes k soudu přišla. V soudní síni dnes seděla také zmocnenkyně Luďka Jirmana, který do řízení přihlásil pohledávku ve výši skoro čtyř milionů korun. Ty měl agentuře především v posledních dvou letech poskytnout jako zápůjčku.

Nezajištěné pohledávky bývalých zaměstnanců, ale i samospráv, pojišťoven, poskytovatelů energií či marketingových služeb jsou v celkové výši skoro 26 milionů korun. Nemovitý majetek po agentuře nezůstal žádný, na účtu je jen nepatrné množství financí. „Majetek včetně aut, autobusů a výletního vláčku i řady drobností je minimální z hlediska naděje na uspokojení věřitelů,“ konstatoval správce.

Podle dokumentu v insolvenčním rejstříku je hodnota majetku necelé dva miliony. Výnos ze zpeněžení ale správce v síni odhadl jen na stovky tisíc korun. Pokud budou kraj a další popření věřitelé přesto chtít o své peníze bojovat, musí si je vyžalovat v incidenčním sporu, nebo doplnit podklady.

Mohlo by vás zajímat: Tím územím projít musíme, řekl ministr k schvalování tras VRTky v kraji

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín