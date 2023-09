Jak vyplývá z doplnění insolvenčního návrhu, který podávala agentura už s podpisem nového ředitele Michala Horáčka, závazky vůči zakladatelům, tedy osobám blízkým, zahrnují například neinvestiční dotace na provoz, na projekty i návratnou finanční výpomoc od kraje v řádech milionů. O nesrovnalostech v účetnictví svědčí poznámky jako „finance zakladatelem poskytnuty a vyčerpány na jiné účely“, „finance zakladatelem poskytnuty, vyčerpány a projekt nerealizován“ a zejména „porušení rozpočtové kázně“.

Charakter porušení rozpočtové kázně přibližuje protokol úředníků z odboru kontroly krajského úřadu. Ten loni destinačce poslal jako návratnou finanční výpomoc na účet kolem 4,5 milionu na průběžné profinancování rozvojových projektů, na které destinačka chtěla čerpat národní a evropské dotace. Finanční výpomoc byla ale současně s provozními prostředky použita na úhradu úvěru ve výši kolem 3,7 milionu, přičemž jednotlivé účetní příkazy šly na splátky jistin po splatnosti, vedení úvěrového účtu a splátky úroků z prodlení.

Podle informací Deníku Jirman takto z krajských peněz sanoval svůj soukromý firemní úvěr. Vše je ale zatím na bázi spekulací. Kraj se k problémům v hospodaření destinačky dál oficiálně nevyjadřuje. Deník se dotazoval například na to, jestli exšéf destinačky reagoval na žádost o vrácení 4,3 milionu. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Platí stále to, co kraj uvedl jako jeden ze zakladatelů, že k tomu nebude poskytovat žádné informace, jedině přes tiskový odbor,“ řekl již dříve radní Tomáš Rieger. Mluvčí hejtmanství informační embargo dnes potvrdila.

„Vzhledem k probíhajícím policejnímu vyšetřování nemohu poskytovat žádné informace. Co je podstatné, že veškeré činnosti destinačního managementu zajišťuje v tuto chvíli Ústecký kraj prostřednictvím Regionální rozvojové agentury a zároveň aktuálně probíhají jednání s městy Litoměřice a Ústí nad Labem o budoucí spolupráci,“ uvedla Magdalena Fraňková. Informace neposkytla ani policie. „Trestní řízení je ze zákona neveřejné a platná legislativa nám neumožňuje sdělovat žádné informace, jejichž poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení,“ napsala mluvčí Pavla Kofrová.

Více jasno by snad mohlo být 30. listopadu. Právě na toto datum totiž svolal krajský soud do Ústí první přezkumné jednání s první schůzí věřitelů. Přihlášky do insolvenčního rejstříku zatím podalo jedenáct subjektů včetně například mediálního domu Mafra, města Děčín nebo benzinky MOL. Další se ještě můžou hlásit. Činnost destinačky v tuto chvíli již supluje sám Ústecký kraj prostřednictvím jeho Regionální rozvojové agentury a sídlo agentury již není v litoměřickém hostelu Sv. Štěpána, ale ve Velké Hradební v Ústí.

