FOTO: Podívejte se, jak by loď ze Suezského průplavu vypadala nejen na Labi

Kontejnerová loď Ever Given je pravděpodobně nejslavnější lodí současnosti. Středem celosvětového zájmu se stala nechtíc poté, co najela na mělčinu a na týden zablokovala Suezský průplav. Podívejte se, kolik místa by zabrala loď, která má 400 metrů na délku, na několika místech na Labi, na jezeře Most nebo na Miladě v Ústeckém kraji.

Loď Ever Given v Ústí nad Labem. | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me

Ever Given

délka: 399,94 m

výška: 58,8 m

rychlost: 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.



Čtyřsetmetrová loď tak zabere téměř celé nábřeží pod děčínským zámkem nebo u mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Na pláži na Miladě nebo na Barboře vytvoří solidní stín, v děčínských křešických loděnicích jí pak nestačí výtahy na spouštění lodí.