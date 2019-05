Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Ústečan Ivo Jiroušek chce loď Marii, kterou zachránil a opravil, udržet v provozu i v dalších letech.

Marie a její kapitán. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Než loď Marii koupil Ivo Jiroušek, zažila dramatické chvíle spolu se svými vlastníky. Dvě světové války, odsun Němců i konfiskaci státem. Nakonec by skončila jako vrak, kdyby se nedostala do jeho rukou. Po rekonstrukci opět vyplula Labským údolím za dalšími cestami.



Marie patří k oblíbeným dopravním prostředkům turistů dodnes. Děti si pamatují, jak jim kapitán předčítal z Maxipsa Fíka, stejně jako karnevalové plavby plné víl, pirátů a princezen. Letos má za sebou nákladnou opravu a před sebou romantickou sezónu, kterou má ozvláštnit muzika na palubě a další atrakce.



Znáte historii svého plavidla? Mohl byste nám ji přiblížit, prý je velmi stará?

Marii vyrobili v Drážďanech v loděnici Ubigau roku 1908. Měla původně parní pohon. Prvních dvacet let se plavila v Hamburku jako přívoz pro padesát cestujících. Poté ji koupil roku 1929 děčínský převozník Kretschmer. Se synem ji provozovali do konce války, kdy jako sudetští Němci museli odejít během odsunu. Poté se plavila ve státních službách coby přívoz ve Velkém Březně a také ve Vaňově.