Lodě mají být více vidět. Jejich pohyb na Labi ohlídá software

Ústecký kraj - Vybraná plavidla musí mít od dubna zařízení pro sledování polohy lodí.

Marie a její kapitán.Foto: DENÍK/Karel Pech

Vidět a hlavně být lépe viděn. To chce po lodích ministerstvo dopravy. Proto by měla být od dubna příštího roku vybraná plavidla vybavena zařízením Inland AIS a Inland ECDIS, tedy zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a pro zobrazování elektronických plavebních map. Toto opatření se bude týkat pouze jednoho úseku na Vltavě a jednoho úseku na Labi, a to od Přelouče po státní hranici s Německem. Na malá a rekreační plavidla se nařízení vztahovat nebude.

„Velké lodě, které k nám připlouvají ze zahraničí, už většinou takovým zařízením disponují. Případně by pro ně neměl být problém si ho pořídit,“ řekla zástupkyně ředitele Státní plavební správy Děčín Hana Urbanová.

Větší a velké lodě už teď mají radary, které je upozorňují na ostatní plavidla či na překážky na vodě. „Zařízení Inland AIS a Inland ECDIS funguje na opačném principu než radar. Ten přijímá informace zvenčí, naopak Inland AIS vysílá signál ven,“ vysvětlila Urbanová.

Hlavním důvodem zavedení nových opatření je podle ministerstva zvýšení plavební bezpečnosti. „Nechceme nikoho kontrolovat, ale na těchto dvou úsecích s velmi hustým plavebním provozem je zavedení této povinnosti u větších lodí na místě. Tento krok zabrání potenciálním kolizím a jednoznačně přispěje k bezpečnosti na Vltavě a na Labi. Rekreačních plavidel bez ohledu na jejich velikost se tato povinnost v každém případě týkat nebude,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok s tím, že stejná povinnost už nyní platí ve většině evropských zemí včetně Německa, Slovenska a Rakouska.

Uvedená opatření se dotknou plavidel s vlastním strojním pohonem, které nejsou určené k rekreaci. Dále plavidel určených pro přepravu osob nebo nákladů nebo vedení jiných plavidel za podmínky, že délka takového plavidla je přes 20 metrů nebo je plavidlo určeno k přepravě více než 12 cestujících. Co se týká přívozů, povinnost mít nainstalovaná zmiňovaná zařízení se na ně bude vztahovat tehdy, pokud budou na daných úsecích provozovány a současně jsou určeny pro přepravu více než 12 cestujících nebo mají délku 20 metrů a více.

„O zařízení Inland AIS jsem slyšel. Zatím není úplně jasné, zda ho budeme muset mít i my. Nejezdíme v noci, nemáme ani radar. Samozřejmě, že pokud to bude nutné, tak si ho pořídíme, ale momentálně spoléhám na své oči a desetileté zkušenosti kapitána, a to mi stačí,“ sdělil Ivo Jiroušek, který provozuje výletní loď Marii mezi Ústí nad Labem a Lovosicemi.