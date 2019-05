Staré Ústí vyrostlo na zdejším kameni. Unikátní minerály odtud znají v celém světě, především narůžovělý natrolit. Leckteré má v depozitářích ústecké muzeum.

Pamatujete si, kdy jste do kamenolomu na Mariánské skále přišel poprvé a co jste dělal za práci?

Studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor dobývání ložisek nerostných surovin jsem ukončil v roce 1980. Do ústeckého lomu jsem přišel v srpnu o dva roky později z ředitelství v Uherském Ostrohu. Tady jsem pracoval jako technolog. Na Mariánské skále jsem vlastně ihned po příchodu začal vykonávat funkci vedoucího provozu.

Jak se od té doby změnily postupy těžby, v čem jsou jiné oproti tehdejším a například oproti letům padesátým?

Dnešní technologické postupy těžby jsou vlastně stejné jako v osmdesátých letech minulého století. I když zde nyní využíváme modernější vrtné soupravy, bagry a dopravní prostředky, technologie zpracování kameniva zůstala stejná. V padesátých letech se tu chlapi opravdu dost nadřeli. Dobývali kámen pomocí jednořadých odstřelů s etážemi vysokými okolo deseti metrů. Rubaninu vzniklou po odstřelech museli ručně naložit do výklopných vozíků, kterými ji dopravovali po kolejové drážce a vyklápěli do násypky čelisťového drtiče kamene. Od první poloviny šedesátých let už těžbu rubaniny nakládali pásovým bagrem na kolové dumpery. Dnes už děláme víceřadé clonové odstřely a etáže při tom máme vysoké okolo dvaceti metrů.

Základní surovinou je tedy znělec ve formě štěrku. Říká se, že ten náš ústecký lze poznat na první pohled. Proč vlastně?

Naším základním výrobkem jsou skutečně štěrky různé zrnitosti a opravdu ho lze poznat na první pohled. Třeba náš železniční štěrk o velikosti kamenů 32 až 63 milimetrů lze od ostatních rozeznat nejlépe na širé trati, kdy na slunci září jeho světle šedá barva až skoro do běla. Stavitelé tratí si to mimo jiné chválí i z estetických důvodů. Takový úsek trati se prý údajně mnohem lépe prodává. (smích) Hodně kamenů je také protkaných žilkami narůžovělých minerálů.

To určitě souvisí i s unikátností lomu, který znají mineralogové po celém světě, především pro narůžovělý natrolit, zvaný marienbergit. Proč je tak unikátní?

Ono je vžité náš natrolit označovat jako marienbergit, ale ve skutečnosti takto vlastně označil jeden z badatelů samotný znělec z Mariánské skály kvůli tomu, že natrolit obsahuje. Ložisko vzniklo při třetihorní sopečné činnosti zdejší krajiny, které dnes říkáme České středohoří. Vědci předpokládají souvislost se vznikem Kamenné hory, dnes Kamenného vrchu na protějším břehu řeky Labe. Z minerálů tu vskutku máme nejhojnější natrolit.

