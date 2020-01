Vysmáté romské děti, přehrabující se stařík v popelnici, nebo babička v parku na lavičce. Luboš Dvořák miluje fotografování lidí a jeho snímky z doby reálného socializmu syrově zachycují tehdejší život.

Dnes má s těmito fotkami velký úspěch, protože je publikuje na své facebookové stránce

Dvořákova FotoHistoryje, kde má přes dva a půl tisíce fanoušků. „Na fotkách, které jsem za ta léta vytvořil, není vůbec nic vylhané. To je kouzlo reportážní a dokumentární fotky,“ říká Dvořák, jehož snímky také zveřejňujeme v našem seriálu Jak se žilo na Ústecku (strana 8).

Podle něj lidé už zapomínají a ti mladší ani nevědí, jak to u nás za socialismu vypadalo. „Štve mě ta nostalgie po starých časech u některých lidí,“ dodává důrazně.

Jaké máte vzpomínky na Ústí, kdy jste tu studoval?

Ústí si vybavuji jako ošklivé a šedivé město, ve kterém se pohybují šediví lidé. Takový ten pocit ze života v reálném socialismu. A k tomu ještě univerzální šedé a betonové sídliště na Severní Terase. Neměl jsem oblíbená místa, kde bych nejraději chodil. Pohyboval jsem se po městě a pozoroval lidi. Nešlo mi tedy o místa, ale o způsob života, což platí nejen o Ústí. Vzpomínám si, že na konci 80. let jsem se také soustředil na komunistická zátiší a symboly.

A jak na vás působí současná podoba tohoto města?

Můj pocit z Ústí je takový, že se mi nezdá být méně ošklivé, než jaké jsem ho zažil v době mých studií. Snad je méně špinavé. Abych ale pravdu řekl, jsem zděšen, co jste postavili v centru města. Obchodní monstrum kolem kostela. Řešení Masarykovky se mi zdá příšerné.

Jak Ústečané reagovali, když jste je v 80. letech fotil?

Většinou jsem se snažil fotit lidi tak, aby o tom nevěděli, například teleobjektivem. Nebo jsem je nafotil tak rychle, že nestačili protestovat. Děti, hlavně ty cikánské, se fotily rády a navíc se i předváděly. Na nějaké konflikty si nevzpomínám. Pokud jsem fotil z konkrétního prostředí, tak o tom lidí věděli a neprotestovali.

Kterou fotografie z vaší ústecké éry máte nejraději?

Žádného favorita nemám. Fotil jsem cykly, tedy soubory fotek, které dohromady tvořily obrázek Ústí 70. a 80. let.

Vaše snímky z Ústí jsou černobílé. Byl to záměr, nebo šlo o ekonomickou stránku?

Řekl bych, že v tomto období prakticky všichni fotografové fotili černobíle. Všichni jsme si své filmy vyvolávali a fotky zvětšovali doma v koupelně. Barevné filmy, pokud se daly sehnat, byly drahé, a hlavně proces zpracování byl náročný a také nákladný. Nezapomeňte na to, že jsem v té době byl student bez příjmů.

Jaký obor jste v Ústí studoval?

Pedagogickou fakultu, studoval jsem tedy na učitele. Rád bych studoval fotografii, ale jediná škola, kde by to šlo, byla pouze FAMU. Tak jsem si zvolil PF, kde byl aspoň výtvarný obor. Jako druhou aprobaci jsme dostali ruský jazyk. Jiná volba nebyla.

Měli vás spolužáci rádi díky tomu, že jste je fotil?

Myslím si, že kamarádi a spolužáci na gymplu a vysoké škole si velice rychle zvykli na to, že Dvořák měl foťák vždycky u sebe. Ve třídě, na mejdanech, na brigádách i na výletech. Hlavně je pak bavilo si ty fotky prohlížet. Však to oceňují i v současnosti, na srazech absolventů. V 70. a 80. letech totiž moc lidí nefotilo.

Vystavoval jste někde fotografie z Ústí?

Myslím si, že proběhla nějaká výstava, kde byly moje fotografie a dalších ústeckých kolegů fotografů. Byl jsem jeden semestr v Rusku, takže nevím, kde výstava byla a jaký měla úspěch.

Nyní vaše fotografie sdílíte na Facebooku. Jaký vztah máte ke starým fotkám?

Na Facebooku jsem si založil stránku Dvořákova FotoHistoryje, na které se dnes a denně přesvědčuji o tom, že staré fotky mají sakra velký význam. A nejen pro mě. Na fotkách, které jsem za ta léta vytvořil, není vůbec nic vylhané. To je kouzlo reportážní a dokumentární fotky. Lidi už zapomínají a ti mladší ani nevědí, jak to u nás za socialismu vypadalo. Štve mě ta nostalgie po starých časech u některých lidí. Pro mě staré fotky znamenají hodně, protože díky nim si vzpomenu na situace v mém životě, které už jsem zapomněl. Do toho patří samozřejmě i rodinné fotky.

Setkal jste se někdy s tím, že se nějací lidé na snímcích poznali?

Ano, několik lidí se na fotkách poznalo a reakce jsou nadšené. Podívejte se na komentáře u fotek, které jsou z Ústí nad Labem a uvidíte sám.

Jak jste vůbec s fotografováním začínal?

Vzpomínám, že jsem začal s rodinnou Flexaretou někdy kolem pátého ročníku základní školy na dovolené v Krkonoších. Takže první fotografické pokusy jsem činil na rodinných dovolených. A doma jsem pracoval s modely, které byly po ruce: fotil jsem bráchu, mámu, babičku a hlavně sebe, na samospoušť. Vlastně jsem dělal selfíčka asi tak 40 let před tím, než to přišlo do módy.

Co nejraději fotíte?

Od dětství a mládí je to pořád stejné, rád fotím lidi. Splnil se mi sen, který se mi v 80. letech nezdál moc reálný, tedy fotit pro lidi a živit se tím. A tak se tedy věnuji focení převážně rodinné fotografie, do které se snažím dostat prvky reportážní. Děti je třeba fotit při hře, malé děti se nechtějí aranžovat, chtějí blbnout. Díky tomu je ta fotka živá. Samozřejmě, tento způsob je daleko náročnější, než posadit dítě do dekorace a říct mu teď Frantíku udělej sýr.

Dokážete spočítat, kolik jste prostřídal fotoaparátů?

Do roku 1989 jsem vystřídal asi 3 foťáky, po revoluci to vychází cca 1 foťák za 5 let. Pro mě je a vždycky bylo důležitější, co a jak vyfotím, než kterým foťákem.

Jak jste si zvykl na přechod k digitální fotografii?

Na digitální focení jsem přešel v roce 2003 a od té doby jsem na film už nic nevyfotil a už nikdy nevyfotím. Do starých časů se vracím pouze skenováním toho, co jsem v minulosti nafotil, o čem si myslím, že stojí za to, abych ukázal ve formě fotografických galerií na Facebooku.

To je jediná příležitost, kdy si vaše snímky z minulosti prohlížíte?

Pokud jde o historické fotografie, tak ano. Na internet nedávám všechny, ale pečlivě vybírám, které zveřejním. Nové fotografie si prohlížím také, neboť fotím na zakázku, a proto také vybírám jen ty nejlepší.

Fotografů je v dnešní době poměrně dost. Jak lze poznat seriózního?

Já věřím na reference. Solidní fotograf bude mít i doporučení od lidí, rodin, firem, pro které fotí.

Luboš Dvořák

✓ Narodil se v únoru 1959. Hned po studiích Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, v roce 1983, mu bylo přiděleno místo učitele na učilišti v Hamru u Litvínova. Žádnou jinou volbu neměl.

✓ Postupně začal hledat jinou práci. O čtyři roky později využil nabídky nastoupit do Okresního kulturního střediska v Mostě. Zde se mohl více realizovat v oblasti fotografování a začal fotit profesionálně.

✓ Po roce 1989 se výhradně věnuje fotografování na zakázku. Poslední dvě desetiletí hlavně pro rodiny.