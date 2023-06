Matador české hudební scény Luboš Pospíšil zavítal se svou skupinou 5P do Ústí nad Labem. Hudebník nedávno vstoupil do Beatové síně slávy a teď sklízí všechny plody své práce a ocenění v sálech po celé zemi.

Luboš Pospíšil a 5P vyprodali Národní dům | Foto: Miroslav Solař

„Vlastně jsem dost dobře nechápal, proč nás bývalý šéf Národního domu v Ústí Ivan Dostál roky odmítal pozvat. Udělat to třeba jen jednou, už sama báječná návštěvnost i nadšení místního publika by byly dostatečný důkaz. Že jsme i severu Čech oblíbení, dokazovaly prodeje alb nebo naše koncerty v Teplicích i v Děčíně,“ okomentoval famózní návštěvu koncertu své party její kapelník, hráč na klávesy i zpěvák Ondřej Fencl.

To on spolehlivě sekundoval poslednímu českému hudebnímu romantikovi Luboši Pospíšilovi, který ve středu večer po nadšeně přijatých přídavcích svých velkých hitů osobně napochodoval do foyer Národního domu, povídal si tu s nadšenými fanoušky i fanynkami a rozbaloval tu z krabice své poslední sólo album Poesis Beat (Supraphon 2021) a nabízel ho divákům.

Pohledem Radka Strnada



Už začátek koncertu byl skvělý. Tak navštiv bar, Kampa, Něžná je noc, Poesis Beat, Rád s tebou snídám, Poslední tango, Tenhle vítr jsem měl rád, Ten zcela tvůj způsob chůze, Ondřejem odzpívané Magnety aneb Divoký Žižkov… Byl to zkrátka báječný koncert a já pevně věřím, že podobné ještě letos budou následovat. Báječné hudby je přece u nás tolik! Těším se třeba už na 22. září, kdy Národní dům vůbec poprvé nadchne Jihlavská gotická kapela XIII. století. Věřte, jsou dokonalí a Ústí si je na 100 % užije!

Zdroj: Pigula Topi