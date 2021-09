Zájemci se mohou registrovat do 25. září na e-mailu info@malecovskyrozhled.cz , kde uvedou své jméno, datum narození a bydliště. Registrace bude možná také v den závodu od 9 do 9.45 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.