"Přiznám se hned na úvod, že jsem s rekordem vůbec nepočítala, trénovat jsem mohla až od května, jarní koronavirový výpadek mi moc chyběl. Nejsem typická sportovkyně, která prošla všemi věkovými kategoriemi od dorostu po dospěláky, s činkou jsem začala dost pozdě. Bylo mi čtyřicet, tak mě šoupli hned do kategorie masters. Závodím za SKST Litvínov, v Ústí se připravuji individuálně. Nikdy jsem neměla trenéra, jsem samouk. Začátky byly kruté, ale zvykla jsem si. Dnes si dělám sama tréninkový plán, přesně vím, co potřebuji zlepšit, problémem je někdy tělesná váha a psychika. V roce 2018 jsem zvedla první národní rekord, měl hodnotu 75 kg. V loňském roce to už bylo 82,5 kg, letos 87,5 kg. Stále mluvíme o kategorii masters I (40-49 let)," vysvětluje nenápadná žena.

Zdroj: Miroslav VlachPrůběh soutěže popsala stručně: "Mělo to být v sále hospody, ale s přihlédnutím na koronavirus se týden před termínem rozhodlo, že to bude pod širým nebem. Myslím, že to byl skvělý nápad. Doprovázel mne přítel a dav borců z Litvínova. Atmosféra byla fantastická. Každý závodník má pouze tři pokusy, sám se musí rozhodnout, jakou váhou začne. Já to riskla. Prvním pokusem (82,5 kg) jsem vyrovnala loňské maximum, potom jsem přidala 2,5 kg a mohla jsem slavit. Nikdy jsem nad hlavu nezvedla 87,5 kg, tam mi to vyšlo a ještě jsem měla pocit, že mám rezervu. Škoda, že to neviděla maminka. Mezinárodní akce v benčpresu byly letos zrušeny, zase tak dobrá nejsem, abych mohla myslet na přední umístění v Evropě, ale devadesátka se blíží. Mát takový dojem, že příští rok má být ME v Plzni, tam bych se ráda podívala. Tohle je tak malinkatý sport, že si stejně všechno platíte sám, tak proč to nezkusit," směje se Lucie.

Deset let pracovala v Anglii, do Ústí se vrátila před třemi roky. Má několik certifikátů cvičitele, je osobní trenér, učí angličtinu a španělštinu. Ráda cestuje a poznává zajímavé lidi. Fandí aktivním seniorům, nesnáší přetvářku a bulvár. Na závodech tleskala paní Adině Hykové z TJ TZ Prosporty Rakovník. Tahle křehká dáma letos oslavila neuvěřitelných 77 let. Byla tam nejstarší, přesto vyhrála kategorii masterrs IV do 63 kg. Nad hlavu zvedla 60 kg. Kdo umí, ten umí.

Lucie Šuková si republikový titul nadělila k narozeninám, v pátek 31. července ji bylo ........Tak gratulujeme!

Miroslav Vlach