Lyže neuklízejte, na Telnici i Bouřňáku jsou nyní ideální sněhové podmínky

Krušné hory - Návrat zimy určtiě potěšil provozovatele lyžařských areálů v Krušných horách. Lyžařská sezona ještě zdaleka nekončí!

„Určitě jedeme. Podmínky jsou fantastické. Jen doufáme, že někdo přijede lyžovat i v týdnu,“ hlásí jeden z provozovatelů areálu v Telnici Ivan Soukup.

V sobotu napadlo skoro 15 cm nového prachového sněhu a na návštěvnosti to bylo hned znát. Na upravených svazích leží 30 - 50 cm sněhu a lyžuje se za ceny vedlejší sezony. Lanovka jezdí každý den od 9 do 16 hodin.

"Počasí nás příjemně překvapilo, proto z důvodu výtečných sněhových i teplotních podmínek na Bouřňáku lyžujeme dál," hlásí provozovatelé Ski areálu Bouřňák na stránkách webových stránkách.

V pondělí a úterý sice bude areál zavřený, ale od středy do pátku se můžete těšit na večerní lyžování opět s bonusovou hodinou už od 17 do 21 hodin, a to na Slalomáku a Hrobské. V sobotu a neděli bude mít areál otevřeno od 9 do 16 hodin. V provozu budou sjezdovky Slalomák, Hrobská, Údolíčko i Mikeska. Pokladna je v provozu v Mikulově. Stále platí 10% sleva na jizdné.