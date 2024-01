/FOTOGALERIE, ANKETA/ Malečov, Telnice, Bouřňák, Klíny, ale i Klínovec či Harrachov. Lyžařská sezona je v novém roce v plném proudu a sjíždět kopce vyráží i řada Ústečanů. Ti berou útokem regionální lyžařská střediska i vyhlášené areály za hranicemi okresu.

Skiareály Klínovec a Harrachov nabízí sjezdovky pro pokročilejší lyžaře či snowboardisty. | Video: Deník/Jan Pechánek

Přivstat si, udělat pořádnou svačinu, do termosky čaj a hurá na kopce! Opustit teplo domova a vyrazit na lyže či snowboard je v současnosti častou aktivitou tisíců lidí. Na Ústecku lze vyrazit nejen na dobře známou Telnici, ale třeba i do Malečova, kde to o posledním víkendu pořádně žilo.

FOTO: Ledové království na Ústecku. To je Vaňovský vodopád v zimě

„V Malečově bydlím s rodinou, tak jsme o víkendu na místní sjezdovku vyrazili. Čtyři dny se zasněžovalo, chlapi v místní boudě i spali a snažili se místo připravit co nejlépe. Jsou to trochu bojové podmínky, pro náročné to úplně není, ale já jsem si zalyžoval. Bylo to fajn,“ řekl Deníku třeba Miroslav Varga s tím, že cenově je lyžařský areál v Malečově dostupný téměř pro všechny. Celodenní permanentka tam vyjde na 300 korun a večerní lyžování na 150 korun.

Nejvyužívanější alternativou je pro Ústečany Telnice. I tam se o posledním víkendu lyžovalo ve velkém. Těsně před polednem byl areál během soboty i neděle nejvytíženější, což se ovšem projevilo na kvalitě otevřených sjezdovek.

Telnice - celodenní vstupné

Dospělí: 800 korun

Děti: 700 korun

„Postupně se odkrývala zmrzlá místa a po poledni už to moc na jezdění nebylo. Je to fajn místo tak na dvě hodiny, na celý den to prostě není. Chlapi se evidentně snaží dát přes noc svah do kondice, zasněžovat, ale s tím provozem a teplotami to úplně nejde,“ popsal vlastní zkušenost na sociální síti Facebook uživatel pod jménem Michal Glončák. Jiní zase upozorňovali na velké množství kamenů a celkovou úzkost sjezdovek.

VIDEO: Zima na Severní Terase. Mráz udělal z laguny přírodní kluziště

Kdo si naopak touží užít lyžování na plné obrátky, musí vyrazit za hranice okresu. Ústečan Petr Barták v neděli zavítal do areálu Klíny. V minulosti se snowboardem prubl i Alpy, na české podmínky se mu tak dle svých slov těžko zvyká, v Krušných Horách si ale liboval.

Skiareál Klínovec, 14. ledna 2024Zdroj: Deník/Jan Pechánek„V Alpách si lze zalyžovat i za čtyři stovky na den, to je daleko levnější než v Česku, navíc rozdíl sjezdovek je neskutečný. V aktuální sezoně jsem byl poprvé a třeba Klíny jsou fajn, užil jsem si to, zajezdíte si tam, ale Alpy to nejsou,“ tvrdí Petr Barták s tím, že Klíny upřednostnil před Harrachovem či Klínovcem kvůli menším finančním nákladům - z peněženky za celodenní vstupné vytáhnete 600 korun.

Mezi dražší skiareály naopak patří právě Klínovec, kde za celodenní permanentku zaplatíte 1 090 korun. Ovšem Klínovec nabízí široký výběr dobře připravených sjezdovek jak pro začátečníky tak pro pokročilé a patří v tuzemsku k tomu lepšímu. Připlatit si musíte i v Harrachově, kde šestihodinové jízdné stojí 1200 korun.

VIDEO: Mrazy udeřily. Habrák je pod ledem, počasí komplikuje život seniorům

Ještě pár let zpátky disponoval popularitou i Bouřňák v Mikulově, tamní hlavní sjezdovka je fajnšmekry označována za nejnáročnější široko daleko. Ovšem Bouřňák postupně ztrácí na atraktivitě, za klesající úrovní kdysi vyhledávané lokality lidé dle příspěvků na sociálních sítích vidí nepříliš velkou snahu majitelů připravit co nejlepší podmínky.

Stručně to shrnul na Facebooku uživatel Miloš Hrdlička: „Po týdnu intenzivních mrazů zprovoznit Údolíčko a Mikesku… Hmmm, to je úctyhodný výkon. Nechcete se zeptat jak provozovat lyžařský areál ve srovnatelných střediscích v Krušných Horách? Klíny, Bublava, Potůčky. Škoda tak hezkého kopce - mám to za barákem, ale peníze vozím jinam.“

Drtivá většina skiareálů na severu Čech by měla být otevřena i během nadcházejícího víkendu.

Zdroj: Deník/Vilém Maruš