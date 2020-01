V Ústí bylo ve čtvrtek 30. ledna sucho, ve Varvažově tekla po silnici voda, na Telnici se lyžovalo. Od pátku začínají jarní prázdniny, školáci se chystají do kopců. Pokud chcete vyzkoušet nové lyže, které jste našli pod stromečkem, máte možnost.

Lyžování na Telnici | Foto: Miroslav Vlach

U sedačkové lanovky bylo ticho, kousek dál u červeného domku horské služby se rojili malí sportovci v přilbách. Sněžný skútr na chvilku zaujal kluky, potom se všichni seřadili u malého vleku a bílé radovánky mohly začít. "Mám tu dva vnuky, Teodorovi je pět let a jezdí sám. Kuba je mladší, ale jak vidíte zvládne to také, když mu trochu pomohu na vleku. Za týden pojedou s rodiči za sněhem do zahraničí, tady to mají jako trénink. Přijeli jsme z Krupky, sněhu tu moc není, ale pro děti to stačí," svěřila se usměvavá paní.