Ústí nad Labem – Utřeme nudli, obával se koncem minulého roku tehdejší starosta Severní Terasy Pavel Dufek.

Pavel Dufek a Věra Nechybová. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Alespoň podle komunikace, kterou v pondělí 21. září zveřejnil bývalý náměstek primátora Martin Mata.

Yvet to má dobrý…

„My makali na kampani a ostatním dáváme prašule. Doufám, že pro nás zbyde aspoň nějaká dozorčí. Vem třeba Achaba, radní komise a ještě ředitel Činohry, cca 50.000. I Yvet to má dobrý, starosta, radní komise, přes 50 čistého. A já tu budu za 40. Je to v p…, má to cenu příště makat?" ptá se Pavel Dufek ve zveřejněném e-mailu.

„Komunikaci jsem zveřejnil z toho důvodu, že si pan Dufek ponechal souběh funkcí místostarosty a náměstka primátorky. Přijde mi to jako nehoráznost. Rozhodl jsem se proto zveřejnit, co je to za člověka. Přijde mi to jako chození pro bakšiš na úkor města," uvedl Martin Mata.

„Sám jsem uvolnil místo na Střekově poté, co jsem se stal náměstkem. Proto jsem doufal, že pan Dufek udělá to samé," dodal Mata.

Náměstek primátorky Pavel Dufek pravost e-mailu nepopřel.

Komentovat to nebudu

Komentovat obsah uveřejněné komunikace ale Pavel Dufek nechtěl. „Nebudu to komentovat, pan Mata je zřejmě zhrzený z toho, že nemá funkci, a tak vymýšlí takovéhle nesmysly," uvedl Dufek na dotaz Deníku.

Podle Daniela Kroupy, který vede katedru politologie na ústecké univerzitě, je celá situace velmi trapná. „Nová rada měla v Ústí nastoupit nový styl, vždy se ale najde černá vrána," komentoval to Kroupa, podle kterého ale nejde tento případ generalizovat.

„Jestli někdo dělá politiku pro peníze, ukáže až čas. Až po skončení politické kariéry vidíme, jestli ten člověk jezdí ve stejném autě a podobně," dodal Kroupa.

Pavel Dufek se náměstkem primátorky stal po červnovém puči na magistrátu, na Severní Terase si nedávno vyměnil pozici s Renatou Zrníkovou, která byla do té doby místostarostkou.