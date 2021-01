Igelity, pet lahve, nejrůznější plastové nádoby a textil místo zbytků ovoce, zeleniny, vařeného jídla, listí, posekané trávy, plevele a dalšího biologicky rozložitelného odpadu. Do nádob na bioodpad Ústečané stále častěji házeli to, co do nich nepatří.

Ústecký magistrát se proto rozhodl hnědé popelnice z ulic odstranit, v minulých dnech je ve městě vyvezli naposledy. Někteří lidé tento krok kritizují.

Ústí nechalo v minulých dnech odstranit všech 200 nádob na bioodpad, jež se používaly ve městě od července 2017. Jenže lidé je zhusta a ve velkém množství používali také pro jiný odpad. „Nevhodný odpad se vyskytoval v 75% nádob,” sdělila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Magistrát monitoroval využívání hnědých popelnic ve spolupráci s ústeckou univerzitou a svozovou společností AVE. Z průzkumů vyplynulo, že se nevhodný odpad vyskytoval v mnoha nádobách velmi často. Odpad pak nebylo možné využít v kompostárně. Město se pokoušelo obsah dotřídit, ale to přinášelo další náklady. „Za začátku se třídilo, ale ukázalo se, že dotřídění není reálné,” pokračovala Macová.



Nádoby vyvezli v Ústí nad Labem naposledy v minulém týdnu. Ročně stál odvoz bioodpadu město zhruba 278 tisíc korun. Podle průzkumu nedocházelo ke zlepšování situace, naopak nevhodného odpadu bylo stále více.



Lidé v Ústí k odstranění nádob přistupují rozdílně. Části obyvatel oslovených Deníkem rozhodnutí nevadí, hnědé popelnice nepoužívali nebo netřídí. Další lidé je sice nevyužívali, ale mohly podle nich zůstat. „Třídím papír, sklo a plasty. Bydlím v paneláku, tak bioodpadu moc nemám. Ale myslím si, že popelnice mohly určitě zůstat. Každé třídění je dobré. Najdou se samozřejmě nepoučitelní lidé, kteří tam hodí kde co, ale kvůli tomu to rušit, to bych nedělala. Dá se to dotřídit. A určitě byli lidé, kteří je využívali,” uvedla Radka Jankovská.

Podle části veřejnosti je toto rozhodnutí krokem zpět v ekologické strategii města. Nejvíce vadí odstranění hnědých nádob lidem, kteří je používali. „Takže to máme začít házet do normálních popelnic? Listí, trávu? To je špatně. Mělo by se raději nějak zakročit proti těm, kteří to zneužívají, ne proti všem, kdo to používají,” myslí si Pavel Mojžíš.



Podle kritiků odstranění popelnic se mělo více dbát na osvětu, třeba letáky do schránek. Magistrát ale tvrdí, že té bylo dost. „Informace byly uveřejněny na webových stránkách, v městských novinách i na Facebooku. Při všech akcích na podporu třídění odpadu jsou rozdávány letáky s informacemi. V průběhu monitoringu svozu byla na nádoby v problematických místech přidána doplňková tabulka s informací, že se do nádob mají odkládat odpady bez igelitových a jiných obalů. Ani toto však nemělo vliv na míru nevhodného odpadu v nádobách,” popsala Romana Macová.



I po ukončení svozu hnědých nádob bude v Ústí několik možností, jak se zbavit bioodpadu. K odkládání biologicky rozložitelného odpadu je určen sběrný dvůr Všebořice, tam jej lidé mohou nechat zdarma. Jednou za pololetí je možné také využít sběru do vaků, které jsou distribuovány podle harmonogramu na webových stránkách města, nejbližší by měl proběhnout v březnu.



Ústí také podporuje “domácí” nakládání s bioodpadem. To využívají hlavně lidé v rodinných domcích. „V minulých letech bylo občanům zapůjčeno zdarma 1200 kompostérů, dále 100 vermikompostérů a 109 drtičů zahradního odpadu,” dodala tisková mluvčí ústeckého magistrátu.