/FOTO, VIDEO/ Stavebním ruchem ožilo v těchto dnech prostranství před ústeckým magistrátem na Lidickém náměstí. Firma STOSTAV tu pracuje na výměně dlažby, město to bude stát kolem 6,5 milionu korun.

Dělníci a stroje se činí na Lidickém náměstí | Video: Deník/Jaroslav Balvín

„Předmětem zakázky je výměna stávajícího povrchu u hlavního vstupu do magistrátu z kamenných žulových desek za novou kamennou dlažbu,“ vysvětlila Daniela Kalinová z magistrátu s tím, že práce mají být hotovy do konce srpna. Běžný chod magistrátu nemá stavba ovlivnit, do jeho budovy se nadále chodí hlavním vchodem.

FOTO: V ústeckém Vaňově opravují most, řidiči si musí dát pozor

Mohlo by vás zajímat: Podívejte na vzácné záběry. Tak vypadala vlčata z Krušných hor před rokem

Zdroj: se svolením Hnutí Duha