Magistrát města Ústí nad Labem se od pondělí 20. dubna vrátí k běžným úředním hodinám, platným před vyhlášením nouzového stavu. „I přesto je třeba osobní návštěvu pečlivě zvážit,“ upozorňují pracovníci magistrátu.

Lidické náměstí a magistrát. | Foto: Kateřina Klabzubová

Pro návštěvníky by měla být samozřejmostí rouška přes nos a ústa a také dodržování dvoumetrových rozestupů. Stále platí, že by občané, pokud je to možné, měli volit raději elektronickou či telefonickou komunikaci. Adresa na e-podatelnu je podatelna.magistrat@mag-ul.cz. Občané v nouzi mohou navíc stále využívat i informační linku linku 475 271 100.