Nesplnil totiž podmínky transakce a město by kvůli průtahům nestihlo podat včas žádost o dotace na rekonstrukci domu, kde v současnosti bydlí problémoví nájemníci. Ušetřené peníze chce vedení města použít na odkoupení činžáku ve Veslařské ulici ve stejném městském obvodu.

Zastupitelé chtějí zároveň jednat o ceně dalšího domu. Tentokrát v předlické Prostřední ulici pokládané za sociálně vyloučenou lokalitu. Ústečtí radní totiž obdrželi nabídku od majitelů nemovitosti. Jelikož je dům v dobrém stavu, nechtějí, aby ho koupil obchodník s chudobou. Cena se jim ale zdá příliš vysoká, a tak se rozhodli, že nebudou reflektovat doporučení městské rady nabídku odmítnout a naopak ji pověří vyjednáváním.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který zastupitelům předkládal návrh k revokaci původního rozhodnutí, vlastníci zdevastované nemovitosti v ulici 1. Máje s ním jednali naposledy 3. října. „Pořídili akorát pasportizaci a to je vlastně vše. Do konce roku bychom měli předložit žádost do programu ITI, ale to se nedá v žádném případě stihnout,“ vysvětlil.

Na to zareagovala starostka Neštěmic Yveta Tomková a zároveň městská zastupitelka hnutí Vaše Ústí. „Mrzí mě, že to nevyšlo. Stížnosti na obyvatele domu neustávají. Ale hovořila jsem s primátorem o domě ve Veslařské ulici. Ten je prázdný a v lepším stavu,“ informovala s tím, že neštěmické zastupitelstvo s odkoupením souhlasí a obvod už odeslal žádost o odkoupení magistrátu.

Tip na plán odkupů neprošel

Před hlasováním o revokaci dal opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) protinávrh, aby radní vypracovali plán odkupů. „Navrhuji doplnit navrhované rozhodnutí o zrušení odkupu o další bod pověřující zastupitelstvo vypracováním nějaké koncepce nebo strategie vykupování domů ve vyloučených lokalitách,“ navrhl.

To ale zastupitelé odmítli s tím, že nebudou dávat spekulantům dopředu vědět, kde mají domy skupovat.

S protinávrhem naopak uspěl zastupitel UFO Jiří Madar, ovšem v jiném, ač velmi podobném případě. Manželé Darina a Milan Cibrikovi nabídli svůj činžák o šesti bytových jednotkách za 2,8 milionu korun. „Majetek je bez dluhů či zástavního práva, zrekonstruovaný a okamžitě k užívání,“ uvedli.

Radní odkoupení zastupitelům nedoporučili. „Zdálo se nám to za tu cenu drahé. Rozhodovat o nabytí nebo prodeji majetku však může pouze zastupitelstvo, proto jsme to odmítli a předložili k projednání,“ vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Na to reagoval bývalý místostarosta centrálního obvodu Karel Karika (PRO! Ústí). „Proč jste to odmítli? Já tu nemovitost znám, je v dobrém stavu. Vždyť můžeme jednat o ceně,“ poznamenal.

Protinávrhy

Šéf ústeckých komunistů Pavel Vodseďálek poté doporučil tento bod stáhnout z projednávání. „Jednal bych nejprve o ceně, připravil koncepci odkupu podobných baráků a potom bych teprve něco kupoval,“ doporučoval.

Před hlasováním se sešly tři protinávrhy. Zastupitele Jana Hroudy (PRO! Ústí) o koncepci odkupu domů ve vyloučených lokalitách, další od jeho kolegy z hnutí Kariky, aby město dům koupilo za cenu do dvou milionů. Uspěl ale nakonec Jiří Madar (UFO). Ten navrhl, aby město sice odkoupení neschválilo, ale poté jednalo o nižší ceně. „Teprve pak bych to předložil zastupitelstvu. Koncepce je sice dobrá věc, ale neříkejme spekulantům dopředu, kde máme zájem nakupovat,“ dodal.

Jeho protinávrh zastupitelé přijali většinou 25 hlasů proti 11, kteří se zdrželi.