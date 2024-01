„Tudíž nemůže činit další kroky. Zároveň nutno dodržet zákonné lhůty, během nichž mají účastníci řízení možnost se proti rozhodnutí odvolat. Předpokládáme, že vlastník hotelu této možnosti využije. Nelze proto odhadnout délku trvání celého procesu,“ řekla s tím, že úřední řízení bylo zahájeno ještě dle starého stavebního zákona a proto jej také musí dle původního zákona dovést do konce. Jinými slovy, nelze použít stavební zákon, platný od letošního nového roku, který mnohé zjednodušuje.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) poznamenal, že nemůže předjímat, jak se Houžvička k rozhodnutí stavebního úřadu postaví. „Pokud by nastala situace, že by město muselo zajistit a financovat demolici, pak využije všechny právní předpisy, aby náklady získalo zpět. Byl bych velmi rád, aby byl tento vřed na tváři města, který zároveň způsobuje nemalé bezpečnostní problémy, vyřešen. Je to dlouhodobý problém a majitel nebyl ochoten jednat, ani hledat jakákoliv řešení akceptovatelná pro město,“ přiblížil.

Bývalý hotel Máj v Ústí nad LabemZdroj: Deník/Jan Pechánek

Hotel přitom dostavěli rok před pádem komunistického režimu. Hotel vlastnila společnost Interhotely Liberec. Současný vlastník Jaromír Houžvička jej získal o necelých deset let později od dnes již neexistujícího fondu národního majetku. Bohužel jako hoteliér zcela zklamal a v roce 2001 měl hotel pohledávky okolo 155 tisíc korun. V té době byl už uzavřen. Dnes z panelové budovy zbyly v podstatě jen skelety.

Houžvička dnes žije v dvoutisícové Sobotce na okraji Českého Ráje. Dlouhodobě s novináři nekomunikuje a ani během středy 24. ledna hovor nepřijímal. V republice ale rodina Houžvičkových přivedla do podobného stavu řadu dalších staveb. Například dětský tábor Maxov, nebo velkokapacitní kravín v Rokytnici nad Jizerou, případně několik nemovitostí v samotné Sobotce, od kotelny po historický dům s památkovou ochranou.

V minulosti se dal několikrát slyšet, že za stav hotelu máj mohou nějaké imaginární mafie, které pořádaly loupeživé nájezdy na jeho majetek, propletené dohromady s mocenskými strukturami od magistrátu, přes městské samosprávy, policii a soudy.

„Byla způsobená nevratná škoda obrovského rozsahu. Budu chtít, aby byli k zodpovědnosti dovedeni ti, kteří to způsobili. Ale vím, že jde o marný boj. Práva se nedovoláte, můžete mít tisíckrát pravdu, ale ta mašinérie je neprůstřelná. Jsou to kasty, které to území v Ústí ovládají,“ řekl v jednom ze svých řídkých veřejných prohlášení před časem.

Ředitelka vzpomíná

Bývalá ředitelka Máje Milena Černá reagovala po letech od svého odchodu na zprávu o nařízení demolice vcelku lhostejně. „To už je opravdu dávno. Bylo to v devadesátém osmém roce, co jsem tam skončila. To máte pětadvacet let, celé čtvrtstoletí. Teď už mě to ani nemrzí a je mi po těch letech vcelku jedno, co se tam s tím stane,“ dodala. V minulosti popisovala, jak hotel slušně prosperoval do doby, než jej Houžvička převzal. Nakonec dopěla k názoru, že v něm nemá další budoucnost a odešla.

K podobným případům z Ústecka patří ulice Na Nivách, kterou před lety koupil podnikatel Jan David Horský. Ten před lety sliboval, že domy opraví. To se však nestalo a tak postupně zchátraly. Podepsali se na nich zloději kovů i vandalové. Po letech Ústí nad Labem tuto ulici duchů v Předlicích odkoupilo za stejné peníze, za jaké ji kdysi prodalo. Tedy za 400 tisíc korun, od dědiců dnes již zesnulého podnikatele a o dvě léta později, v roce 2019, domy zdemolovalo.

