Kdo má rád hudbu, zábavu a pivo, tak by neměl chybět na Ústeckém majálesu. První větší jarní akci v kraji bude hostit ústecké Letní kino v sobotu 4. května.

Majáles 2023, Letní kino Ústí nad Labem. | Video: Deník/Petr Málek

Celý festivalový den odstartuje ve 12.15 začínající provokativní kapela Pilot, ve 13.20 naváže mistr slova Pokáč. O slovo se přihlásí v 15.10 ostřílená sestava Poletíme? V 17.00 se do toho naplno opře oblíbená kapela UDG, která má kořeny v Ústí nad Labem, pódium si podmaní v 18.50 nezapomenutelní Jeleni a před devátou večerní završí celou akci jedinečná formace Divokej Bill.

„Kromě vystupujících hudebníků se děti, dospělí a především studenti, mohou těšit na bohatý doprovodný program. Klasický festivalový gastro sortiment, pochoutky z grilu, trdelníky, palačinky či zmrzlinu ke zchlazení, která jistě přijde vhod, doplní klasické výzdoby v podobě květinových čelenek a další aktivity, které podpoří majálesový look,“ řekl jeden z pořadatelů akce Tomáš Staněk a bubeník kapely UDG.

Návštěvníci budou moct zavítat také do relaxačních zón partnerů festivalu. Na místě budou atrakce pro děti a chybět nebude ani fotokoutek. Brány letního kina v ulici Winstona Churchilla se otevřou v 11.30 hodin. „Je to moje nejoblíbenější akce v roce a my se nemůžeme dočkat, až budeme zase hrát v Ústí,” dodal Staněk alias Jugi.

Plné vstupné přijde na 800 korun, student zaplatí 650 korun a děti (6-14 let) 320 korun. Lístky lze koupit online na stránkách www.xticket.cz, vstupenky budou k dispozici i na místě.