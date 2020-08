Zdroj: archiv Jana Řezníčka

K založení taverny mě vedlo to, že v Řecku máme rodinu, část rodiny z dědečkovy strany. V sedmdesátých letech se někteří vrátili do Řecka a část rodiny zůstala tady. Dalším důvodem bylo to, že jsme chtěli menší rodinný podnik.