Třikrát se vyspíte a budete si moc užít velkou porci muziky a zábavy. Ústecký majáles proběhne v Letním kině v sobotu 4. května a tradičně na něm nebude chybět populární kapela UDG, která má kořeny v Ústí nad Labem.

Páteční večer patřil stovkám posluchačů a kamarádům ústecké kapely UDG, která zvládla nejen naplnit, ale i roztančit ústecký Národní dům. | Video: Miroslav Solař

„Ústí je naše srdcovka, protože jsme tady doma a vždycky se sem rádi vracíme. Potkáme se tady s rodinou a spoustou kamarádů, takže je to vždycky mejdan až do rána. Navíc prostředí letního kina je krásné. Jelikož má vyjít i pěkný počasí, tak to vypadá na skvělou akci. Ostatně tak jako vždycky, když jsme doma,“ říká zpěvák UDG Petr Vrzák.

Vystupování na majálesech má zpěvák úspěšné formace rád. „Líbí se mi majálesy, které jsou nastavené pro studenty a nejsou to jen komerční akce se studentskou značkou. Mám kamaráda, který o titul krále majálesu kdysi bojoval a vím, že s tím souvisí spousta práce, kterou člověk ani neregistruje. Pokud vyjde počasí a pořadatel je schopný vrátit zálohované kelímky, jsou majálesy příjemné akce oslavující študáky,“ dodal.

Ústecký majáles se blíží. Hrát budou kapely Divokej Bill, Jelen a UDG

Ústecký majáles odstartuje ve 12.15 začínající provokativní kapela Pilot, ve 13.20 naváže mistr slova Pokáč. O slovo se přihlásí v 15.10 ostřílená sestava Poletíme? V 17.00 se do toho naplno opře oblíbená kapela UDG, pódium si podmaní v 18.50 nezapomenutelní Jeleni a před devátou večerní završí celou akci jedinečná formace Divokej Bill. Plné vstupné přijde na 800 korun, student zaplatí 650 korun a děti (6-14 let) 320 korun. Lístky lze koupit online na stránkách www.xticket.cz, vstupenky budou k dispozici i na místě.

Během léta budete moci vidět UDG na několika dalších festivalech. „Čeká nás plno fesťáků, mezi nimi i České hrady, Přehrady FEST a spoustu dalších. Některý soboty nás čekají dvojáky i trojáky, to je vždycky trochu náročnější, ale pořád nás to baví a fanoušky taky, což je to nejdůležitější. Pokud tedy nemáte plány na dlouhý letní večery, dorazte za námi. (úsměv) Seznam všech koncertů najdete na našich stránkách www.udg.cz anebo na Facebooku a Instagramu UDG,“ dodal Petr Vrzák.