VIDEO: Makaci na večeři nedorazili, děčínská zoo na ně nachystala past

Již třetí den si užívá svobody tlupa makaků z děčínské zoologické zahrady. Ošetřovatelé doufali, že se druhý den útěku vrátí do zoo na jídlo. To se ale nestalo, a tak bylo nutné umístit do lesa na Pastýřské stěně odchytovou klec. Zoologická zahrada je od středečního rána opět přístupná veřejnosti.

Zoo nastražila na uprchlé makaky klec s jídlem. | Video: Zoo Děčín