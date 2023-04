Nebyl to apríl! V Malečově se už v sobotu 1. dubna uskutečnil velikonoční jarmark.

Malečovský jarmark. | Foto: Miroslav Vlach

Před kulturním domem stály prodejní stánky, živá hudba vítala hosty, děti vyzkoušely historickou střelnici i lívanečky. Uvnitř se drátkovalo, zdobily kraslice, malovalo na obličej, pletla pomlázka. Velký zájem byl o speciality staročeské kuchyně, promítala se pohádka, nechyběl starosta Malečova Petr Kůstka. Největší fronta byla tradičně u stánku, kde se prodávaly domácí klobásy, jitrnice, tlačenka, čajovka a šunkový salám. Hned vedle byly nazdobené perníčky, jahodová fantazie, pohádkové dorty. To vše domácí výroby.

"Už jsem tu zažil o Velikonocích lepší počasí, letos je to jako na houpačce. Chvilku slunce, pohoda, najednou se to zatáhne a prší. Jaro bojuje ze všech sil, filmový klasik by řekl, zimě dávám maximálně týden," smál se vousatý muž a zařadil se do fronty na vyhlášené uzeniny. Šikovných starousedlíků tam bylo dost, někteří stáli za pultem, jiní z druhé strany. Kraslice byly háčkované, drátkované, voskované, škrábané, nebo zdobené slámou. Znalci tvrdí, že první zmínka o barvených vejcích je z roku 1290, vševědoucí internet jde ještě dál. Současné Velikonoce se nesměle vrací k tradicím.

Hudebníci přijeli z Chabařovic, jako provizorní pódium posloužil kamion. Čepovalo se zelené pivo, hlady nikdo netrpěl. Nabízela se grilovaná sekaná, hranolky na několik způsobů, brambůrky na špejli, skořicový svařák i horká hruška. "Minule jsem tu byla s přítelem. On jako umělecký kovář, já s kolovrátkem. Letos obsluhuji staročeskou kuchyni v dobových šatech, on nabízí klukům střelbu z kuše. Všechno je originál, kamna na dřevo, příprava těsta i koření. Děti chtějí lívanečky, dospěláci požadují škvarkové a bramborové placky. Kdyby nepršelo, tak by to zavonělo až k zastávce autobusu," tvrdila Šárka Kuchařová, která dorazila až z Tábora.

Velikonoce jsou až za týden, v Malečově se pomlázka pletla už v sobotu. Vejce jsou sice dražší, ale obarvit je můžete třeba slupkami z cibule. Ještě připravit nějakou koledu a závod se zajíčkem může začít.