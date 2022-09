Městské sady opět žily hudbou a setkáními. Byl tam další Malý Hamburk

Vypadá to, jako by se akce v Městských sadech od soboty 10. září vůbec nezastavily. Krásná hudba, bavící se lidi, jídlo, pití a počasí jak na houpačce. To vše přinesl v neděli další Malý Hamburk.

Malý Hamburk v ústeckých Městských sadech. Neděle 11. září | Foto: Adéla Stejskalová