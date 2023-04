Řečníci upozornili na situaci, kdy se rozevřely velké nůžky mezi klasickým regionálním školstvím a vysokými školami. Například zástupce vedoucího katedry historie Jakub Pátek upozornil, že průměrný plat učitele základních a středních škol v regionálním školství by měl letos dosáhnout zhruba 50 tisíc hrubého. Na příští rok 57 tisíc a přespříští celkem 61 tisíc. „Já chápu, že v situaci, ve které jsme, to asi nebude tak růžové, ale pořád jsou to platy, o kterých se nám na filosofických fakultách ani nezdá, včetně docentů a profesorů. My jsme často učiteli těch učitelů ze základních a středních škol,“ poznamenal.

Za absurdní považuje situaci, kdy prodavač a pokladník v jednom nejmenovaném řetězci má nástupní mzdu 33,3 tisíce korun. Pokud vydrží rok, zvedne se mu o 1,2 tisíce a každý rok to nabíhá. Požadavek na pracovní pozici je doslova úsměv na tváři, ochota pracovat o víkendu a elán do práce. Vzdělání žádné. „Za veškerou výuku, administrativní a další činnost na katedře mám po 19 letech s doktorátem a nedávným zvýšení platu přesně tolik, kolik má ten pokladní po roce práce,“ poznamenal Pátek.

Děkanka Filosofické fakulty Univerzity J.E. Purkyně Michaela Hrubá na shromáždění vysvětlila, že české univerzity mají velkou autonomii. Rektoři mají pravomoc rozdělovat peníze, které univerzitě dorazí. „Ale pravda je, že podfinancování vysokých škol na to nepochybně vliv má. Nesu odpovědnost za filosofickou fakultu a nechci se opakovaně smiřovat se situací, kdy mi představitelé bývalého vedení univerzity říkali, že platy jsou v pravomoci děkana a že je to moje věc, jakou berou naši pracovníci mzdu. Opakovaně jsem na to odpovídala, že pokud budou spravedlivě rozdělovat rozpočet univerzity, bude situace jiná,“ poznamenala.

Filosofická fakulta se podle děkanky Hrubé dostala s posledním funkčním obdobím bývalého vedení do situace, kdy jí rozpočet nestačí a pravidelně se ocitá v červených číslech. „Rozpočet nedokážeme sestavit jinak, než s pětimilionovým propadem. To v situaci, kdy naše fakulta nezahálí a v podstatě na nás stojí excelentní výzkumné výsledky, které univerzita vykazuje do národního hodnocení. Myslím si, že tato situace je velmi nespravedlivá. Tak jako každý rok budu protestovat proti aktuálně připravovanému rozpočtu naší univerzity,“ slíbila Hrubá.

Na závěr hovořil historik, docent Václav Drška, který kromě ústecké univerzity pracuje i v Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy. „Volíme si témata, která často uměle děláme exkluzivními, ačkoli jsou jen obskurní, abychom vyhověli převažujícím umělým kritériím. Vedeme debatu, kterou bychom vůbec vést neměli: k čemu jsme, kdo jsme. Obor je v krizi a s tím financování velmi souvisí. Nejde jen o nás, ale o studenty, kteří přijdou po nás. Budou v neskutečně složitější situaci hájit perspektivu humanitních oborů, nebo demokratické a občanské společnosti. Musejí to dělat svobodně a s vědomím, že slouží poctivě svým oborům a že se přitom dokážou postarat o své blízké,“ dodal.

Protest je součástí celostátní protestní akce humanitních fakult, který vyvrcholil v úterý v Praze.