Sprchový gel, šampon, krém nebo zubní pasta. Pro většinu z nás jde o samozřejmost, která nechybí v žádné koupelně. Pro jiné je to ale luxus, který si nemohou dovolit. V takovém případě musí spoléhat na lidi s dobrým srdcem. Maminky z azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku se pomoci dočkaly.

Se zdejším Domovem sv. Máří Magdaleny, který poskytuje azyl matkám s dětmi v nouzi, nově navázali spolupráci Andělé bez křídel z Děčína. Před několika týdny se jim za pomoci lidí, kterým osud žen není lhostejný, podařila sehnat drogerie, jejíž zásoby se v azylovém domě tenčily.

„Dozvěděli jsme se z Facebooku, že by potřebovali pomoci. Přes webové stránky Andělé bez křídel jsme pak dali výzvu. V domě potřebovali hygienické potřeby. Spolupracovat budeme dlouhodobě, vždy dají vědět, co potřebují a já jim to odvezu,“ uvedla předsedkyně spolku Andělé bez křídel Klára Hozáková.

Lidé, kteří na výzvu reagovali, potřebné věci nakoupili a Hozákové je předali. Maminkám a dětem tak mohla odvézt takřka plné auto drogistického zboží v hodnotě 15 až 20 tisíc korun.

„Strašně jsem se tam těšila, ale i bála zároveň. Přivítání bylo neskutečně milé a úžasné. Vděčnost… Ta se nedá popsat slovy. Nádherná atmosféra, zaměstnanci opravdu lidé se srdíčkem na pravém místě,“ popsala své pocity předsedkyně po návratu z azylového domu.

V domově jsou za každou podporu vděční, finanční prostředky jsou totiž omezené. Díky podobným sbírkám mohou děti z jiřetínského domu chodit na zájmové kroužky nebo jezdit s maminkami na výlety, peníze se totiž ušetří. „Maminkám to pomůže a výrazně jim to zjednoduší život. Jsou spokojenější a můžou žít životem víc podobným nám. Děkujeme všem, co mají srdíčko a s našimi mamkami cítí. Jsme za to moc rádi a spolupráce si velmi vážíme,“ reagovala ředitelka Domu sv. Máří Magdaleny Marcela Dvořáčková.

Nyní chystají Andělé bez křídel další výzvu. V jiřetínském zařízení by totiž potřebovali trvanlivé potraviny. Lidé, kteří chtějí pomoci, mohou kontaktovat Kláru Hozákovou na Facebooku či skrz web www.andelebezkridel.webnode.cz. „Pokud nebudou mít lidé možnost mi nakoupené věci přivézt, tak si pro ně dojedu,“ dodala Hozáková.

Domov sv. Máří Magdaleny pomáhá ženám s dětmi, pro které není z různých důvodů snadné žít běžným životem. Maminkám poskytne nejen azyl, ale pomáhá jim získat i pracovní návyky a motivaci. Přechodně tu bydlí psychicky a fyzicky týrané ženy a také ženy s mentálním hendikepem. Učí se nevytvářet si závislost na službě, ale pokud něco chtějí, musí samy něco dát. Jsou tak zvyklé pracovat vaří, pečou, uklízejí, obstarávají zahradu, odměnou jim jsou přidělené věci ze sbírek.