Část veřejnosti kvůli tomu kritizuje ústeckého podnikatele, zastupitele a filantropa Martina Hausenblase, že prý slíbil, jak ji postaví za své, respektive za finance své nadace a kde nic, tu nic. Ten se ale brání s tím, že aktivita musí na prvním místě vzejít ze strany města. „Podmínkou je podpora města i veřejnosti. Bude-li, rád se toho ujmu a budu stavbu spolufinancovat. Můžeme se bavit s vedením města o tom, do jaké míry bychom to pomohli zaplatit, ale nemyslím si, že by bylo dobré, kdybychom to zaplatili celé. Část by mělo platit město, část třeba i veřejná sbírka,“ uvedl s tím, že má obavy, aby si pak magistrát rozhledny, kterou zaplatil někdo jiný, vážil a pořádně se o ni staral.