/FOTO, VIDEO/ Křestní list uložený ve zvláštní schránce v pylonu by měl po pět století připomínat včerejší oficiální otevření Mariánského mostu v Ústí nad Labem. V rámci slavnosti jej před zhruba tisíci Ústečany z rukou primátora města Ladislava Hrušky převzal generální ředitel dodavatele Hutních montáží Ostrava Jaroslav Kaizr. Poklonu mezi řečníky dílu složil i nový ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Jeho výrok, že vyrostlo krásné dílo v krásném města však vyvolal mezi přítomnými rozpaky….Tak to se psalo v Ústeckém deníku 31. července 1998.

Mariánský most v Ústí nad Labem. | Video: Martin Mudroch

Od té doby uplynulo v Labi hodně vody a most, který se začal budovat v roce 1994, se stal jedním ze symbolů krajské metropole. V roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural Engineering International zařazen mezi deset nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století. Most o celkové délce 198 metrů zaujme zajímavým tvarováním konstrukce zavěšeného trojúhelníku. Chodník pro pěší a cyklisty je umístěn uprostřed mostu a vyvýšen oproti vozovce. Mostní pylon působí jako výrazná protiváha k protější Mariánské skále. Rozpětí hlavního pole je 123,30 m, výška pylonu 75 m a celková rozvinutá délka mostu včetně ramp je 333 m.

Stavba stála 750 milionů korun. Nebyly to jediné peníze, které město muselo za most zaplatit. Spor mezi magistrátem a stavitelem o zplacení vícepráce, dílčích faktur a nedoplatku ceny související s valorizací trval 23 let. Ve finále muselo ještě město firmě Witkowitz VHM, které pohledávku postoupila společnost Hutní montáže Ostrava, zaplatit dalších asi 30 milionů korun. Původně si firma nárokovala zhruba 215 milionů plus úroky z prodlení. VÍCE ZDE

Pro jméno mostu, které vyhrálo, tedy Mariánský most, hlasovalo v anketě 93 lidí. Mezi další možnostmi, jak se most mohl jmenovat, patřily např. Most barikádníků, Harfa, Vidlák, Moby Dick, Manhattan, Semtammost nebo Most 7. pětiletky. Jak se most stavěl se můžete podívat na našich dobových fotografiích.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín