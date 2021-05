Radní souhlasili s poskytnutím dotace 170 tisíc korun pro vlastníka Iva Jirouška na zajištění lodní dopravy podél cyklostezky Vaňov – Píšťany – Vaňov.

Marie coby převozní plavidlo má kapacitu 35 cestujících a povolený cestovní dosah 20 kilometrů. Zastávky na Labi jsou: Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky a Marina Píšťany.

Cena jízdného se bude pohybovat od 10 Kč do 38 Kč za osobu. Příplatek za psa, kočárek nebo jízdní kolo bude 15 Kč. Děti do šesti let s doprovodem zdarma. Plout bude v červnu a září pouze o sobotách; v červenci a srpnu i v úterý.

V roce 2020 ji použilo 943 platících cestujících. Přepravila 201 kol a kočárků. Oproti roku 2019 návštěvnost klesla o 201 cestujících, což s největší pravděpodobností způsobila protipandemická opatření.