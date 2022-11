Jelikož je ale do tehdy ještě ČSSR propašovali pytláci, stát je zabavil a už tu zůstali. Původně totiž měli po natáčení odejít do sousedního západního Německa. Měli pocházet z kambodžské zoo, která ale vůbec neexistovala. Proto je pravděpodobné, že oba pochází z volné přírody a byli načerno odchyceni jako mláďata. Doputovali v bednách a ve velmi zbídačeném stavu. Přežili jen díky péči chovatelů a velmi se s nimi sblížili. Právě proto bylo rozhodnuto, že v ústecké zoo již zůstanou.

Zajímavostí je, že filmového hrdinu Ámose měli alternovat oba orangutani, sameček i samička. Jenže kvůli rozdílnostem mezi nimi to nakonec musel Ňuňák zvládnout všechno sám. Proč se vlastně takhle jmenovali, to zodpověděla sama režisérka Poledňákové během jedné ze svých návštěv v ústecké zoo.

Při těchto příležitostech ráda vzpomínala na své první setkání s nimi. Na orangutana Nuňáka práskla, že jeho nejoblíbenějším jídlem při natáčení byly špagety. Každému kdo má film rád, se hned vybaví scéna, kdy malý Ámos představovaný Ňuňákem dělá v kuchyni nepořádek a krmí se právě těstovinami. "Nakonec jsme pro účely natáčení obdrželi dva orangutany. Prý nemohou být sami. Jméno Ňuňák a Ňuninka dostali, protože na ně všichni dělali ňu, ňu,ňu!" vzpomínala například během oslav Mezinárodního dne orangutanů roce 2014.

Marie Poledňáková v Ústí vzpomínala na Dva lidi v zoo

O krásnobřezenské zoo při té příležitosti také řekla, že je jedna z nejhezčích v České republice. "Jsem ráda, že jsem mohla svou komedii natáčet tady v Ústí. Místní zoo je fotogenická a pro filmaře dobře situovaná, proto jsme si ji nakonec vybrali. Navíc, tím že je v kopci, nabízí pohled na některé části města, čehož jsme několikrát ve filmu využili," líčila slavná režisérka.

Tehdy sebou přivezla sebou i několik fotografií z natáčení tohoto filmu. Například vzácnou momentku, kdy představitel hlavní role herec Josef Macháček, oba orangutany viděl úplně poprvé. Památky na fimování se tehdy dočkal i Ňuňák. Ošetřovatelé pro něj připravili hvězdu z hollywoodského chodníku s jeho jménem.

Orangutan Ňuňák bude nový obyvatel muzejních výstav

Bohužel, opičí silák si nedokázal poradit s tasemnicemi a musel být v listopadu 2017 utracen. Jeho kostra a vycpaná figurína je dnes součástí sbírek ústeckého muzea. Ňuninku pak odstěhovali letos v září do Francie, dnes žije v Ústí poslední orangutan, třiapadesátiletý samec Ferda, který je křížencem orangutana bornejského a sumaterského. Jeho transport by byl vzhledem k vysokému věku velmi rizikový. Orangutani se jednou do Ústí vrátí, po vybudování nového pavilonu.

Zpráva o úmrtí jednaosmdesátileté režisérky ovšem zoo velmi zasáhla. Patřila k podporovatelům této instituce a díky filmu Dva lidi v zoo byla i jedním z jejích nejznámějších popkulturních symbolů. „Přízeň zahradě zachovala během celého života. Děkujeme za vše,“ napsala zoo na svém Facebooku.