Přestože vám to nyní s Vémolou v ringu nevyšlo, tak s bojovým uměním skončit hned nechcete. Předáte své zkušenosti v tomto sportovním odvětví i vašim dětem?

Určitě chci, aby se děti uměly bránit. Na školách se různě šikanujou a občas není špatný si tam umět vymezit svůj prostor. Stokrát lepší jedná rána, než žalovat!



Zpět ale k hudbě. V ústí v letním kině už jste hrál. Jak na tu premiéru v amfiteátru vzpomínáte? Jaký byl zvukově a jaký to byl zážitek s fanoušky?

Určitě se těšíme a jsme zvědaví, jak to bude po covidu s lidmi vypadat!

Připomeňte si Majáles 2019 s Marpem:

Časy se dost mění, byl tehdy TroubleGang jiný, než dnes? Lidé, intenzita, nápady, drsnější rýmy?

Byla trochu jiná sestava, odešel bubeník i kytarista. Myslím, že jsme zase víc hudebníci, už to není jen rap. A samozřejmě s věkem je člověk čím dál víc sebekritický.

Mělo jméno TroubleGang říct, že to s kapelou nebude tak snadné? Že jste, v čele s vámi, ostří týpci?

Nemyslím, spíš jde o kapelu plnou underdogs. Lidí, které všichni podceňovali, nevěřili jim, že něco dokážou.

Změnil vám život váš knižní životopis Otakar III.? Byl a je vaší terapií, jak dát důstojně sbohem svému tatínkovi?

Je to spíš taková výpověď a je tam dost hezkých fotek, na který můžou mít děti jednou hezkou vzpomínku. O tátovi tu mluvím otevřeně, taky s taťkou jsem se rozloučil po svém, sám v sobě.

Chci Ústí vrátit na mapu. Rapper Robin Zoot vzkazuje: Neutíkejte ze severu

Co by pro vás bylo v životě jinak, nebýt jeho příkladu i kytary? Ohlédnete-li se, je logické, že se on s maminkou dali dohromady? Žili hudbou, oba pro ni dost dělali…

Tak geny se dědí, my muziku vážně v rodině máme. Třeba děda, kterého jsem nikdy nepotkal, byl skvělý trumpeťák. Bylo logické, že budu dělat hudbu, mamka je manažerka kapel dodnes. Táta na mě nikdy netlačil, nástroj jsem si vybral sám.

Baví mě i vaše zatím poslední CD Backwoods Bred, působivě propojující hip hop, blues i country s atmosférou močálů v USA, prostředím vzniku drsných krimi seriálů Temný případ; užívám si je, zvlášť osudová 1. série je pro mě zásadní. Je či není náhoda, že jste se inspiroval právě tam?

Poslouchám country minimálně deset let, pojím dohromady žánry, které mě baví, nemám rád škatulkování! Jako muzikant si dělám, co chci a Louisiana, to je nádherný místo. Lehce temný kraj, ale se skvělou atmosférou i super lidmi. Mimochodem bar, kde se natáčel klip Bad Man a kde Rusty Cole (Mathew McConaughey) pracoval, už tam bohužel není. To bohužel způsobil hurikán.

Zpěvák Marpo vystoupí v sobotu 4. června v ústeckém letním kině.Zdroj: archiv zpěváka Marpa

Jak moc jste si se svou novou hudbou nechal od blízkých radit? Podílela se vaše přítelkyně a zpěvačka Lenny na albu i svými nápady nebo zpěvem? Či pomohla pohodou domova, atmosférou klidného chodu domácnosti?

Dost věcí s Lenkou probírám, zajímá mě její názor. Ale stejně, v první řadě to musím cejtit já, že to je tak správně. Často jsme s kytaristou Marcusem Tranem i Ironkapem jezdili mimo Prahu na různé pobyty, abychom mohli skládat. Pomáhá se odtrhnout od denní všednosti!

TroubleGang vydal album Dva už dávno, zazní v Ústí i jeho aktuální novinky a chystá nové CD?

Upřímně, máme něco rozpracovaného, ale kvůli mému zápasu s Vemolou zatím na to nebyl čas, ale ani chuť.

Když jste hráli s TroubleGang show v O2 Aréně, a vyprodali ji, znělo tu právě vaše minulé sólové album Dead Man Walking (2O18). Uslyšíme teď od vaší party také hity z unikátní „americké“ krimi novinky?

Určitě, náš playlist je takový průřez všemi hity.

