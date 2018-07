Martin Hausenblas a lídr? Do voleb jde jen jako řadový kandidát

Ústí nad Labem - Kandidátku hnutí PRO! Ústí povede v podzimních komunálních volbách Karolína Žákovská.

Nejznámější osobnost hnutí PRO! Ústí Martin Hausenblas jej do voleb nepovede. Koalice nezávislých kandidátů, členů Strany zelených a České pirátské strany si vybrala jako lídra Karolínu Žákovskou.

Tedy třetí místopředsedkyni Zelených, profesí vysokoškolskou pedagožku a právničku. Známý ústecký podnikatel ovšem hnutí neopouští, i letos chce opět získat mandát ústeckého zastupitele.

Předsedat hnutí přestal Hausenblas po pádu koalice na ústeckém magistrátu v roce 2015. Nastoupila po něm právě Žákovská. „Nebylo to pro nás jednoduché období, přecházeli jsme do opozice. Karolína konsolidovala situaci a je přirozeným vůdcem. Neměl jsem ani tolik času, abych se mohl práci lídra věnovat, a ona to naopak dělala skvěle. Jelikož se osvědčila, myslím si, že je správné, aby nás vedla. Osobně udělám vše, abychom uspěli, budu hnutí i finančně podporovat,“ poznamenal Hausenblas.

Má spíš pověst vizionáře než politického praktika záležitostí současnosti. Což lze ilustrovat i na tématech, kterými se zabývá.

V poslední době se věnoval například plánované vysokorychlostní železnici a dalším státem plánovaným dopravním stavbám a projektům, které podle jeho vyjádření nijak nesouvisely s činností hnutí. Vidí v nich ovšem příležitosti, které město jednou mohou přivést do „zlatého věku“.

V krizovém období před třemi lety ale i toto místní hnutí, které získalo zhruba 17,5 procenta hlasů v posledních komunálních volbách, čelilo vnitřnímu pnutí.

Osm zastupitelů PRO! Ústí přes svou pozici vítěze voleb zaplatilo za svou politickou nezkušenost, když je političtí konkurenti po zhruba půl roce „vyštípali“ z vedení Ústí.

Tehdy řady PRO! Ústí opustila bývalá náměstkyně primátora Jana Bohuňková nebo zastupitel David Daduč. Nelíbilo se jim, že Martin Hausenblas z pozice předsedy a jedničky kandidátky nevyjednával vždy o složení nového městského vedení společně se svými politickými kolegy ze zastupitelského klubu PRO! Ústí.

Do podzimních voleb si jako tahák hnutí vybralo maketu trojského koně. Více než třímetrového maskota zhotovili vlastníma rukama sami jeho členové. Má symbolizovat kreativitu, komunitní spolupráci a využití veřejného prostoru, což patří ke klíčovým tématům tohoto politického sdružení.

Trojský kůň bude v září cestovat s kandidáty do zastupitelstev města i obvodů po celém Ústí. „Podle čínského horoskopu lidé narození ve znamení koně vědí, jak povzbudit a motivovat ostatní, a já věřím, že se to podaří i nám,“ komentovala kampaň sama Žákovská.

Zda to tak skutečně bude, nelze předvídat. Politolog a pedagog Univerzity J. E. Purkyně Daniel Kroupa maskota komentoval s tím, že v kampani na prvním místě záleží především na schopnosti voličstvo zaujmout.

„Musíte zvolit něco kontroverzního, o co se lidé začnou přít. Ovšem myšlenka trojského koně vůbec nemusí být špatná. Záleží na tom, jak ji pojmou. Například interpretace: trojský kůň proti korupci a zneužívání moci, ta by, myslím, mohla přitáhnout pozornost. Ale my politologové nesmíme politikům vůbec nic naznačovat,“ dodal Kroupa.