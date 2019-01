Ústí nad Labem, Klíše - Divákům se v sobotu v hale Sluneta na Klíši představí 72 tanečních formací a okolo 1 200 tanečníků ve stovkách různých kostýmů. Koná se Regionální kolo tanečních formací B2BALANCE TOUR. To je zároveň soutěží, ze které se tanečníci mohou nominovat až na mistrovství světa.

Taneční kluby, kterou budou soutěžit v tento den, patří k republikové špičce, mnoho z nich obsazuje finálová místa na MČR v různých disciplínách. Divákům se představí 72 tanečních formací a okolo 1 200 tanečníků ve stovkách různých kostýmů. Nejmladší účastníci budou zastoupeni věkovou kategorií čtyř - pětiletých, soutěže se kromě dětské věkové kategorie účastní i junioři a dospělí.

Soutěž v hale Sluneta začne v 10.00 hodin, vstupné je 170 korun.

„Už teď se těším na novinky, které celé sezóna přinese, doufám, že se tanec posune zase kousek dál, že choreografové předvedou, co umí, nebo se alespoň poučí z konkurence," s úsměvem říká Silvie Netíková.

TS Freedom prošla v posledním období řadou velkých změn. „Pracujeme jinak na technice tanečníků, na jejich zdokonalení. Je to sice běh na dlouhou trať, ale nás to bavím, takže není kam spěchat. Už v sobotu ukážeme, co jsme za poslední půlrok připravili a na čem jsme doposud pracovali. Je to jen začátek naší práce. Doufám, že se budeme stále zlepšovat a že to freedomáky bude i nadále bavit tak, jako doposud. Osobně se moc těším např. na naše úplně nejmenší tanečníčky, kteří se představí ve 4 různých formacích. Nejmladším dětem jsou i 3 roky. Vystoupení rozjemní srdce každého diváka," doufá šéftrenérka. „Každý divák si najde to své, přeji všem příjemnou zábavu a doufám, že se ukáže, že v Ústí nad Labem jsou skvělí fanoušci."

Tato soutěž je zároveň soutěží, ze které se tanečníci mohou nominovat až na Mistrovství Světa, jak je tomu každý rok. Po úspěchu loňského Mistrovství Evropy pořadatelství získala Česká republika v čele s Taneční skupinou Freedom a proběhne zde, v Ústí nad Labem na Zimním stadionu od 3. do 6. října 2013.

Enjoy Dancing

Soutěž o putovní pohár Enjoy Dancing oproti tomu už zná své vítěze.

Putovní pohár 6.ročníku Enjoy Dancing, který pořádá Dance Center Marverci Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, získala show dance formace "Zima veliká" choreografek Jany Pokorné a Martiny Vernerové, kterou tančí děti ve věku 4 až 7 let. Tato formace získala od diváků odpoledního a večerního pogramu Enjoy Dancing celkem 67 hlasů.

Na druhém místě se umístila show dance formace dětské vekové kategorie (děti od 7 do 10 let) s názvem "Hledá se chůva" choreografů Jany Pokorné, Martiny Vernerové a Aleše Lercha.

Třetí místo si u diváků vytančila také show dance formace, tentokrát juniorské věkové kategorie, s názvem "V parku", jejíž autorkou je Michaela Fidlerová.

Středečním tanečním "maratonem" Enjoy Dancing zahájili tanečníci Dance Center Marverci letošní soutěžní sezónu formací a ani dnes nebudou odpočívat, protože se připravují na víkendové soutěžní klání.