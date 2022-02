Řidičům je to šumafuk, vyskočí do bláta, maximálně tak zasakrují a pokračují za svým doktorem. Jsou přitom všech sociálních skupin a společenských kast. Stojí tu totiž obyčejné škodovky, luxusní SUV a sporťáky vedle docela starých "šunek". Silnice kolem nemocničních pavilonů včetně Emergency jsou samohyby všech značek doslova zacpané. Počínaje dole budovou Zdravotního ústavu, konče nahoře pavilonem G s očním oddělením a gynekologií. Jakmile závorou na výjezdu z nemocnice někdo vyjede, jeho místo během minuty jiný šofér obsadí. Vedení nemocnice slibuje řešení v podobě parkovacího domu.

Že je parkování u nemocnice a v nemocnici leda pro zlost, ví doslova každý Ústečan a nejen oni. „Já jsem přivezl manželku z Duchcova. Vždycky, když sem jedu, snažím se obrnit trpělivostí. Kolikrát musím tady na tom parkovišťátku čekat i půl hodiny, než se uvolní místo. Kolikrát se mi stalo, že jsem mezi dvěma auty sotva projel,“ vylíčil Jindřich Lakomý na parkovišťátku u závory na výjezdu z nemocničního areálu.

Parkování je problém i pro lékaře a zdravotnický personál. Největší asi pro ty, kteří v nemocničním areálu sice pracují, ale nejsou součástí Krajské zdravotní, jež nemocnice zřizované Ústeckým krajem zastřešuje. Například ve Zdravotním ústavu. „My tam máme před budovou místo pro čtyři auta. Ten pozemek našemu ústavu totiž nepatří, jen budova. Krajská zdravotní nám za budovou ještě pronajímá dvě malá parkovišťátka. Nemáme jinak žádné další možnosti parkování. Takže si myslím, že bychom všichni uvítali, kdyby tu vyrostl nějaký velký parkovací dům,“ poznamenala jedna ze zaměstnankyň Zdravotního ústavu. Právě dojela do práce, ale nenašla místo. Musela proto zaparkovat o mnoho dál, u plicního sanatoria. Ale i tam prý hledala dlouho a horko těžko našla. „Tak to mívám poměrně často,“ poznamenala.

Parkovací dům prý v Masarykově nemocnici skutečně chystají. Vyrůst by dle předpokladů mohl v technické části areálu, mezi pavilony F (prádelna) a O (protetika). „Zahájení výstavby se bude odvíjet od výsledku zrovna probíhajícího zjišťovacího řízení a poté veřejné zakázky na jeho stavbu. Dokončení předpokládáme přibližně do konce roku 2023,“ informovala mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. V praxi to znamená, že parkovací dům by měl být dokončen s plánovaným termínem otevření nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními s kardiochirurgií.

Předpokládané náklady podle Mrákotové dosahují přibližně 250 až 300 milionů korun. Výstavbu společnost předpokládá formou takzvaného PPP projektu, kdy soukromý investor stavbu financuje, postaví a po dobu platnosti smlouvy i udržuje. Náklady by měl pokrýt výběr parkovného.

V současnosti v areálu ústecké nemocnice pokračuje ještě výstavba budovy Fakulty zdravotnických studií UJEP. Po dokončení obou staveb vzroste zatížení areálu osobní dopravou a z toho vyplývá urgentní potřeba odpovídajícího prostoru pro parkování. „Parkovací dům by měl sloužit především k parkování zaměstnanců Krajské zdravotní, čímž se areál uvolní pro veřejnost,“ dodala mluvčí.