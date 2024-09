Zástupci médií v úterý sledovali přípravu staršího pacienta před operačním výkonem, kdy mu byl zaveden do těla centrální katetr, který se použije během následné operace, v tomto případě se jednalo o operaci krční páteře, respektive její stabilizaci po úrazu.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Novinka v Masarykově nemocnici. Pavilon J má i ambulanci cévních vstupů.

„Celý proces zavedení bývá poměrně rychlý, ale vyžaduje dlouhou přípravu. Pacienta čeká operace hned druhý den. Většina práce je v rukou certifikovaných sester, které zavádějí a pečují o různé tipy katetrů jak u hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů,“ vysvětlila během zákroku doktorka a koordinátorka Olha Litvina. Ambulance má nyní takové sestry dvě a v blízké budoucnosti přibude sestra třetí.

Díky této novince Masarykova nemocnice rovněž zvýší počet a rychlost odbavených pacientů. „Ambulance je určená jak pro hospitalizované pacienty, tak pro ambulantní pacienty z celého kraje. Mohou sem docházet i pacienti se vstupem zavedeným mimo kraj, převážně ze specializovaných pražských center, kteří donedávna museli i na samotné převazy katetrů dojíždět. Poskytujeme tak nejen zavádění cévních vstupů, ale i pravidelnou následnou péči o cévní vstupy,“ doplnil přednosta kliniky Vladimír Černý.

Ambulance cévních vstupů (kanylační centrum) je otevřena od pondělí do pátku vždy od 7.00 do 15.00 v přízemí nového pavilonu J. Ambulantní pacienti se musí objednat telefonicky, a to na čísle +420 734 415 776.

Pod drobnohledem médií úterní pacient spolupracoval s personálem Krajské zdravotní na výbornou, i přes vážný úraz byl pozitivně naladěný. Ne vždy to ovšem platí. „Pokaždé to bezproblémové samozřejmě není, záleží, do jaké míry pacient nespolupracuje. Pokud je jen špatně naladěný, nerad s námi komunikuje, to vše se dá zvládnout, ale třeba u pacientů s duševní chorobou či s postižením je to zkrátka obtížnější, v takových případech se zavedení provádí až na sále před zahájením výkonu. Nespolupráce je pro nás hodně široký pojem,“ dodala Olha Litvina.

Krajská zdravotní v Ústeckém kraji sdružuje sedm nemocnic a brzy bude mít nového generálního ředitele či ředitelku. Současná generální ředitelka Taťána Soharová skončí v čele KZ k 30. září 2024. Do vyhlášení výběrového řízení na nového generálního ředitele povede Krajskou zdravotní náměstek pro řízení zdravotní péče Jiří Laštůvka. Soharová ve funkci působila po únorové korupční kauze, kvůli které v čele Krajské zdravotní skončil předchozí šéf Petr Malý.