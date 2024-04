„Je to kombinace obojího, parta kolem Malého a personálně rozvrácené ARO v Masarykově nemocnici. Kolaps ARO je ale nejhorší,“ uvedl dobře informovaný zdroj, který nechce vystupovat na jméno, redakce ho ale zná. Ústecká nemocnice podle něj žádá ostatní nemocnice, aby se staraly o akutní operace, a ruší se prý operativa všech chirurgických oborů, která je už je tak osekaná zaraženými dotacemi.

Zdaleka tak vyhroceně ale situaci nevidí předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba (ANO). „Rozhodně popírám alarmistické hlasy, že nebude péče, že budeme lidi přemisťovat z Ústí do Prahy. To prostě nikoli,“ ujistil Štěrba s tím, že před hodinou o tom mluvil s ředitelem Masarykovy nemocnice Alešem Chodackým.

„Nemám od něj signály, že by se najednou dělo něco krajně akutního. Určitě nedojde k tomu, že by někdo umíral bez pomoci, ať už v nemocnici nebo na ulicích jen proto, že nemáme anesteziology. Maximálně se omezí elektivní péče. To znamená, že někdo, kdo měl jít na operaci v květnu, a počká to, půjde na ni v červnu,“ dodal Štěrba.

Podle předsedy personální neshody na KAPIM vygradovaly během posledního měsíce a do jejich řešení se vložil jak ředitel Masarykovy nemocnice, tak i generální ředitelka KZ.

„Bylo rozhodnuto, že přednosta Marek Nalos, který na klinice působil necelého půl roku, odejde k 1. květnu,“ rekapituloval Štěrba s tím, že vedení KZ vyšlo vstříc převládajícímu názoru zdravotnické obce uvnitř kliniky, že je žádoucí z hlediska dalšího zklidnění, aby se Nalos nezúčastnil dalšího vedení kliniky. Tu povede do vypsání konkurzu primář Petr Vojtíšek. Devět anesteziologů z kliniky odchází také, ale pět z nich do dalších nemocnic KZ v Děčíně a Teplicích.

I proto nemá podle Štěrby docházet k závažnějším problémům. „Určitě nedojde k nějakým transferům mimo region, že by někdo, kdo potřebuje akutní péči, péči nedostal,“ ujišťuje předseda.

„Možná dojde na omezené období k nějakým transferům při plánovaných operacích,“ připouští Štěrba s tím, že než bude situace personálně stabilizovaná, některé operace se můžou odehrát místo v Ústí v Děčíně nebo Teplicích, ale v jednotkách případů. A vedení KZ navíc jedná intenzivně s Fakultní nemocnicí Bulovka ohledně výpomoci během služebního provozu.

Kauza exředitele Malého, kterého sebrala NCOZ, podle Štěrby také nepředstavuje pro KZ nijak fatální problém. A to ani proto, že kvůli vyšetřování pozastavilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) čerpání dotací. „Jde o částku 154 milionů korun z pěti projektů a 39 veřejných zakázek. To je částka, kterou při obratu 13 miliard za rok dokážeme pokrýt z úspor nebo z výsledku hospodaření,“ konstatoval Štěrba s tím, že je navíc velký předpoklad, že po prověření hospodaření MMR čerpání dotací opět obnoví.