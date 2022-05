Lokalita okolo Matiční ulice přitom stále čeká na demolici dvou zdevastovaných městských činžovních domů, kterou Ústí platí z vlastní kapsy. Na místě městských činžáků zůstane proluka coby parcela připravená pro další investice. Kvůli tomu zastupitelé dokonce odmítli dotaci, jelikož by pak nezbylo než ve shodě s jejími podmínkami čekat několik let s dalším využitím takto uvolněného pozemku.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský, který má na starosti rozvojové projekty a dotace, tři nové byty by měly stát přibližně pět milionů korun. „Podali jsme žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje, která by měla činit milion korun. Pokud bude dotace nižší, nebo ji nedostaneme, projekt doplatí město ze svého rozpočtu,“ vysvětlil.

FOTO: Ústí má nové krizové byty. Město je vybudovalo v Matiční ulici

Nové byty jsou určené pro lidi v nouzi, přičemž jeden z nich, ten v přízemí, bude bezbariérový. Podobné nápady přitom získávají stále více příznivců vzhledem ke špatným zkušenostem s problémovými lidmi na jiných místech ve městě, nebo k drahotě panující na trhu s nemovitostmi.

Bydlení na půl cesty?

Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha, který má na starosti sociální otázky, chce město nabídnout nově vybudované byty v Matiční i pro děti z dětských domovů jako takzvané bydlení na půl cesty. „Takových je na Ústecku málo. Jinak jeden byt využívá dlouhodobě učitel z naší základní školy. Krizové bydlení bude dočasné pro lidi v nouzi, jakmile své problémy vyřeší, opět se stěhují do normálního bydlení,“ popsal Vlach.

Starostka neštěmického městského obvodu Yveta Tomková navrhuje, že by mělo ústecké zastupitelstvo podporovat výkupy poničených domů nebo domů v aukcích. Ty totiž často využívají obchodníci s chudobou, aby do nich sestěhovali chudé Romy na dávkách a bez zaměstnání. Poté jim nasadí vysoké nájemné, připraví je o většinu jejich peněz, aniž by se vůbec namáhali do dané nemovitosti něco investovat. „Takových míst s problémovými nájemníky máme v obvodu vícero,“ poznamenala.

Pomohou obětem násilí i požárů. V Matiční v Ústí vznikly krizové byty

Za pravdu jí dávají lidé z krásnobřezenského sídliště a jeho širšího okolí. Například Jaroslav Procházka. „V ulici 1. Máje je jeden takový problémový dům nedaleko zrušené sodovkárny a lihovaru. Co si pamatuju, několik vchodů v Keplerově a tak dále. Kdo tohle vyřeší, by si zasloužil pomník,“ poznamenal ironicky.

Co se Matiční ulice týká, demolice dvou činžáků bude do konce roku hotová. „Máme před sebou podpis s firmou, která ji provede. Potom bude následovat kontrola, zda tu nehnízdí třeba ptáci, nebo nežijí vzácní netopýři. Pokud ne, do léta bude hotovo. Pokud ano, předpokládám, že během podzimu,“ dodal náměstek Tošovský.