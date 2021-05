Žena procházela složitým rozvodem, s manželem už v jednom bytě prostě nemohla zůstat. Musela okamžitě odejít. Pomohl jí krizový byt v ústecké Resslově ulici. Využila ho nedávno také studentka, která náhle řešila velmi složitou rodinnou situaci. V Ústí nad Labem byl dosud jen jeden, protože je ale hodně vytížený a lidí v nouzi je často více, rozhodlo se město vybudovat další dva krizové byty. Vznikly v Matiční ulici. Lidé, kteří se náhle ocitnou v těžké životní situaci, je budou moci využívat několik měsíců, než se zase „postaví na vlastní nohy“.

Krizové byty město vybudovalo v domě, který vlastní a kde dříve byla služebna městské policie. Pak ale devět let budova nenašla uplatnění, to se nyní změní. „Tyto byty budou pomáhat lidem, kteří čelí náhlému problému. Těm, kteří se ocitnou v neočekávané nouzi, kdy dojde ke ztrátě bydlení a je potřeba okamžitě pomoci,“ vysvětlil náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO).

Využívat je mohou například ženy, které se potýkají s domácím násilím, týráním, nebo lidé, jež z nějakých důvodů nečekaně přišli o bydlení. Využít je mohou také rodiny, které přišly o střechu nad hlavou například při povodních nebo při požáru. Naopak se tam nedostane ten, kdo například dlouhodobě neplatil nájem. Krizové bydlení je na tři měsíce, ve výjimečných případech až na půl roku.

O nájemcích bytů bude rozhodovat ústecký sociální odbor. Že problémy bude řešit okamžitě, když lidé budou potřebovat ubytovat, zajistí nepřetržitá služba. Sociální pracovníci budou také s nájemníky dál spolupracovat na vyřešení jejich potíží, cílem je, aby získali trvalejší bydlení.

Byty jsou nově vybavené, mají zařízenou kuchyň i obývací a ložní část. Jeden byt má kapacitu pro maximálně čtyři lidi, druhý je až pro šest osob. „Myslím, že jsou dobře zařízené a že se budou lidem, kteří je budou potřebovat, líbit. Že tu na čas najdou klidné zázemí. Doufáme, že jim pomohou k překonání těžkého období,“ uvedl náměstek ústeckého primátora.

Renovace domu trvala zhruba dva a půl roku. Některé části domu byly poškozené více, než se čekalo, opravu přibrzdil také koronavirus. Rekonstrukce přišla na zhruba 4 miliony korun. Tři šly z městské kasy, milion přispěl Ústecký kraj. „Dva byty jsou určeny pro krizové bydlení. V domě je pak ještě jeden byt, to je prostor pro nájemníka, který tam bude bydlet trvale a který bude spolupracovat s městem jako správce objektu,“ přiblížil Vlach.

Deník oslovil veřejnost, co si o vybudování krizového bydlení v Matiční ulici myslí. Reakce jsou rozdílné. „Je určitě dobrá věc, že když někdo přijde o střechu nad hlavou, město mu dokáže rychle pomoci. Ale zrovna tam? Nevím, jestli je to ideální místo,“ řekl Pavel Žáček. „Tam bych tedy nechtěla ani za nic. Řešíte problémy a ještě se dostanete do takového prostředí,“ uvedla Vladimíra Křížová.

Naopak Alena Šlajová v projektu vidí oživení lokality a možnost dalšího rozvoje. „Každý opravený dům tam je dobrá věc, může se to tam oživit a něčím se začít musí. A ti lidé budou rádi, když jim město v těžkých chvílích pomůže,“ zdůraznila. „Nevidím žádný problém v tom, že je to v Matiční. To bydlení vypadá dobře, a když někdo řeší velké potíže, je rád za pomoc. Myslím, že je to dobrý projekt,“ přidal se Milan Fuksa.

Podle lidí z okolí už Matiční rozhodně není tak obávanou lokalitou jako v minulosti. Řada obyvatel se odstěhovala, proběhlo tam několik projektů ke zlepšení situace, město tam některé domy vykoupilo. Dost domů je tam ale prázdných a některé problémy přetrvávají.

Matiční ulice v Ústí nad Labem proslula spory starousedlíků a problémových obyvatel, kteří tam byli sestěhováni z okolí. V roce 1999 tam dokonce vyrostl plot, který odděloval starousedlíky od obecních domů, kde žili hlavně neplatiči nájemného. Plot nakonec stál jen zhruba měsíc a půl, po protestech byl zbourán. Vybydlené nájemní domy opustili poslední obyvatelé v roce 2011, budovy patří městu a jsou na dohled od nového krizového bydlení. Magistrát je chce brzy zbourat a lokalitu dále rozvíjet.