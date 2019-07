Když výtvarnici Jitku Kratochvílovou oslovily sestřičky z ústecké Masarykovy nemocnice, pomůže-li vymalovat dětské lůžkové oddělení, chtěla se obrátit na studenty výtvarné výchovy ústecké univerzity. Ale termín se kryl se zkouškovým obdobím. Nakonec oslovila posluchače Univerzity třetího věku UJEP. „Babičky malířky a dědečky malíře, kteří ke mně docházejí na hodiny malby,“ ohlédla se výtvarnice. Dětští pacienti se tak nyní mohou těšit krásnými obrázky s pohádkovými motivy.

Vyzdobit a zútulnit dětskou kliniku napadlo Jitku Kratochvílovou už dříve, a to když na oddělení ležela s dcerou. Na realizaci nápadu však došlo až po rekonstrukci oddělení v červnu 2019. „Nečekala jsem, že akce osloví tolik lidí. Vážím si ochoty studentů Univerzity třetího věku udělat něco zdarma pro radost dětem,“ vyzdvihla umělkyně.

Jako téma zvolil tým známé postavy z Večerníčků. „Konkrétní výběr scén se odehrál až na místě. Malovali jsme akrylovými barvami, strávili jsme na oddělení den. Byla to čirá radost,“ přiblížila Kratochvílová.

Nadšená je z výsledku i Marie Lulková z Děčína, vrchní sestra Dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice. „Je to úžasné generační propojení. Nejen že děti pomáhají starším lidem. I starší jsou ochotní pomáhat dětem s výzdobou oddělení kojenců a batolat,“ řekla pro Deník. „Je to dojemné a krásné, že tito lidé šli nezištně pomoci. Jsme rádi a vděčni, že naše prostory opět mají nádech dětského oddělení. Doufám, že se bude tato spolupráce ještě opakovat,“ uvedla.

Pro pěkné prostředí

Fajn pocit z práce pro kliniku má i Jindřich Mota, který se do malování v převážně ženské režii rovněž zapojil. „Kolektiv babiček není hašteřivý, neválčí mezi sebou. Jsem mezi nimi rád,“ prozradil. „Ti lidé už mají jediný zájem. Aby si u malování odpočinuli,“ podotkl.

Na záslužném činu se ráda podílela i Milada Jechová. „Malovali jsme, protože to bylo pro děti. Jsou nemocné a je to jejich jediná radost,“ zmínila dáma ze Severní Terasy. „Nepomohou-li léky, musí tu mít alespoň pěkné prostředí,“ tvrdila. „Vrhli jsme se do toho jako velká voda a za den bylo hotovo,“ dodala.