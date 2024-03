Cestující v Ústí jsou po přečíslení linek zmatení. Dopravní podnik kritiku čekal

Proč? Kdo to vymyslel? Vždyť to fungovalo! S výrazně negativními reakcemi se v pátek setkal reportér Ústeckého deníku, který vyrazil do ulic Ústí nad Labem zjistit, co na přečíslování a některá přemístění linek městské hromadné dopravy říkají cestující. Drtivá většina z nich novinku odsoudila ještě předtím, než vešla v platnost.

MHD čeká od 1. května přečíslování a přemístění některých linek. | Video: Deník/Jan Pechánek

Co najdete v článku

- Jaké jsou hlavní obavy Ústečanů ohledně nadcházejícího přečíslování linek?

- Co nabídnou nové trolejbusy, které nahradí zastaralý vozový park?

- Jakým způsobem se dopravní podnik snaží informovat veřejnost o chystaných změnách? Změna čeká na cestující od 1. května. 50kové a 60kové číslování linek nahradí 70kové a 80kové. Linky trolejbusů a autobusů už neponesou číselná označení 3, 15, 19, 51, 52, 53 a další, ale cestující se svezou linkami nesoucí čísla od 70 do 91. Například linka číslo 60 ze Severní Terasy na Střekov dostane číslo 80 a na jezero Milada se Ústečané svezou autobusy 77 a 78 a také trolejbusem 73. Ze zavedených linek zůstane jediná, a to částečně linka 57. Jezdit bude ovšem jen mezi Neštěmicemi a Mojžířem, půjde o autobus. Na podrobný seznam jednotlivých linek a jejich trasy se můžete podívat ZDE. „Lidi jsou desítky let na něco zvyklí a teď se jim to překope. Hlavně senioři se změnou budou bojovat dlouho,“ pozastavila se nad změnou cestující Jana Nguyenová. Trolejbusem cestuje pravidelně mezi Krásným Březnem a Severní Terasou. Na novotu si prý časem zvykne. „Nic jiného mi nezbyde,“ povzdechla si smířlivě. V Ústí nebude opět fungovat dětská pohotovost. Za lékaři musíte cestovat Během pátečního rána ovšem zaznívaly na adresu dopravního podniku i ostřejší názory. „Dělají to od stolu a ne podle potřeby lidí. Kdyby radši zvedli zadky a objeli si to. Realita je jiná, než jak ji může vidět někdo, kdo nikdy nejel trolejbusem. Musí jen vykázat nějakou činnost,“ rozčiloval se senior Ladislav. Reportér Ústeckého deníku na zastávkách oslovil i zástupce mladší generace. Například Ústečanka Noemi o chystaných změnách si už informace zjišťovala. „Bude to randál,“ přidala svůj pohled s tím, že její vrstevníci si zvyknou, ale pro starší lidi půjde o tvrdý oříšek. Samotná Noemi má autobusy a trolejbusy v oblibě, prý si je čas od času i fotí. O chystané novince se nelichotivě mluví na sociálních sítích, zastávkách i přímo ve vozidlech MHD. Kamarádkám Jitce a Ivaně se změna taktéž nezamlouvá. „Špatně si budeme zvykat. Trojka, devatenáctka, tyto spoje pamatujeme už jako děti a najednou to bude jinak. Kdo to vymyslel,“ položily si řečnickou otázku. Kritiku čekali Ústecký deník oslovil Dopravní podnik města Ústí nad Labem s dotazem, zda je organizace na počáteční kritiku připravená. Prvotní nepřijetí změny od veřejnosti podnik prý očekával. „Uvědomujeme si, že změny nejsou pro cestující bezvýznamné. Nicméně jsou nezbytné a věříme, že nakonec budou vnímány pozitivně. Naším cílem není zhoršit veřejné cestování, ale naopak ho posunout dopředu,“ vysvětlila tisková mluvčí Jana Dvořáková. K jinému číslování spojů dopravní podnik zavelel z důvodu změny některých tras. Dle Dvořákové by zachování starého číslování bylo pro cestující ještě více matoucí. Ústecká univerzita mezi samopaly. Studentský život prošel po střelbě obměnou „Nová linková koncepce vychází z aktuálních potřeb cestujících. Díky této změně jim poskytneme více místa nasazením trolejbusů místo autobusů,“ objasnila ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi. Situaci usnadní nové parciální trolejbusy, které lze díky bateriovému pohonu využívat i na silnicích, jež nedisponují trolejovým vedením. Těchto 33 nových trolejbusů nahrazují z velké části zastaralý vozový park. Dopravní podnik už ukončil provoz trolejbusů Škoda 15tr., které Ústečanům sloužily od roku 1989. Nákup nových strojů si vyžádal investice ve výši 812 milionů korun. „Nová flotila nabídne nejen rozšířenou kapacitu, ale rovněž i více bezpečnostních prvků, také dvě hnací nápravy, což je důležité ve zdejším kopcovitém terénu,“ doplnila mluvčí Jana Dvořáková. PŘEHLEDNĚ: Víme, jakých linek MHD se týká přečíslování a přetrasování Dopravní podnik zveřejnil chystanou novinku ve čtvrtek 14. března. Lidé si už nyní mohou prohlédnout nová čísla linek, zastávky a mapu pokrytí. Na konci března podnik zveřejní nové jízdní řády. Informační kampaň prý bude rozsáhlá. Nejen na sociálních sítích, v rámci kterých organizace s Ústečany komunikuje každý den, ale zacílí i na seniory, kteří internet používají minimálně. „Pro seniory jsme připravili letáky a kontaktní kampaň ve městě a ve vozidlech MHD. Přípravě informační kampaně jsme se věnovali důkladně, i proto jsme ji spustili už nyní, abychom informovali všechny naše zákazníky včas,“ uzavřela Dvořáková. Pro Ústečany využívající MHD jde o druhou zásadní novinku v krátkém sledu. Od 1. ledna dopravní podnik zavedl nástup předními dveřmi po celém městě a na každé lince. Nastoupit všemi dveřmi je možné jen ve velkém „L“, tedy od Polikliniky k Hrnčířské ulici a Hlavnímu nádraží. Na těchto zastávkách je nástup předními dveřmi zaveden až od 18 hodin. Mohlo by vás zajímat: Na jakých školách na Ústecku dosahují žáci nejlepších výsledků u přijímaček? Zdroj: Deník/Jan Pechánek

