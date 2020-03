Mužský amatérský soubor Roudníci vystupuje sporadicky, ale když se slaví MDŽ, mají urostlí gentlemani poplach. V sobotu 7. března byl kulturák plný, na pódiu stála profesionální aparatura, za mixážním pultem pózoval DJ Venca, na vyzdobených stolech voněly čerstvé chlebíčky, rozlévalo se šampaňské a ochutnávaly rafinované zákusky. Všechnu tu nádheru zajistil Spolek občanů obce a Osadní výbor Roudníky. Přesně v 18.00 zazněla píseň Karla Gotta a do sálu vstoupili muži v černých buřinkách. Ženám nabídli růži a jednu po druhé vyzvali k tanci.

"Nejsem profesionál, hudba je můj koníček. Jednou jsem tu hrál na svatbě, paní Račáková to zjistila a hned mi nabídla spolupráci. Bydlím v Ústí, zaměřuji se především na soukromé akce jako jsou svatby a různé oslavy. Za šestnáct let mám na kontě asi 250 svatebních veselic, dokonce jsem několikrát hrál stejnému ženichovi, když svůj pokus o ztrátu svobody dobrovolně opakoval," svěřil se Václav Kousek a přidal světelné efekty na strop.

Když došlo na písničku Ewy Farne Mám boky jako skříň, byl najednou parket plný Amazonek, které tvořily různé zrcadlové sestavy. Chvilku to vypadalo, jako na televizní show, k dokonalému obrazu chyběl jen pan Eben. Muži v buřinkách rafinovaně ustoupili k výčepu. "Je to taková vesnická recese, ale nás to baví. Po vzoru žen jsme vytvořili mužský taneční kroužek, je nás deset. Dokonce jsme vystupovali u sousedů v Modlanech, pozvali nás i na ples do Dubí. Jednou jsme byli oblečení jako hradní stráž, jindy jsme předváděli břišní tance. Nejsem žádný oficiální vedoucí, ale většinu těch taškařic mám na svědomí já," tvrdil Pavel Jirouš.