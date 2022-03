Ve 14:00 předal přítomným ženám voňavé růže primátor Petr Nedvědický, Květoslava Čelišová poděkovala maminkám a babičkám, krátce připomněla Ukrajinu. Potom skupina OLI roztančila sál. Každá písnička vyvolávala vzpomínky, někdo se u Zmožka ženil, jiný rozváděl. Vždyť pravdou je, že Nic nestává se náhodou. Zkušený textař u sklenky vína vzpomínal na včerejší den a najednou tu byla písnička Hany Zagorové. Celý sál ji znal, vždyť to bylo jejich mládí!

Minule jste mě tady fotil, to jsem ještě neměla tu zatracenou hůl. Tady je mi dobře. Jak se říká, několik párů bot jsem na tomhle parketu protancovala. Ještě bych chtěla jít vnukovi na maturitní ples, proto musím trénovat, abych mu neudělala ostudu," svěřila se usměvavá paní.

FOTO: Pomoc uprchlíkům. Lidská solidarita plní koleje UJEP na Klíši

Program byl nastaven na čtyři hodiny. Přestávku vyplnilo mládí z Domu dětí a mládeže. Zpívala se písnička z chystaného muzikálu Pomáda, barevná trička šikovných dívek rozzářila oči diváků. "Nemyslete si, taková sestava juniorek se secvičuje několik měsíců. Potom se jde na závody. Začínáme 26. dubna na Klíši, tam bude okresní kolo. V loňském roce nám to pokazil covid, ale v roce 2020 přivezla děvčata do Ústí republikový titul," tvrdila Blanka Veselá.

Jen utichl potlesk vděčných diváků, uvedl na pódium Zdeněk Lukesle pěvecké duo Kamélie. "Tyhle dámy dobře znám, viděl jsem je v televizi. Pokud vím dlouho vystupovaly v Německu jako duo Dana a Hana. Pořád vypadají skvěle," svěřil se pán ze Střekova a krasavice v černém to parádně rozbalily. Stoletá básnířka jim zatleskala, někdo stihl i společné selfíčko. Kdyby člověk neslyšel ty hrozné zprávy z Ukrajiny, tak by to bylo fajn.