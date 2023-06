Chovatel Jan Skalský prodává kilovou sklenici za 240 korun. „Po dvou vytáčení medu mám v podstatě už naprostou většinu pryč či zamluvenou, takže počítám, že i když odeberu med ještě jednou, pokud tedy holky nanosí, budu už nejpozději v září případné zájemce stejně jako v předchozích letech odmítat s tím, že už není,“ popsal. Podle něj se spousta včelařů celé roky stydí zdražit. „Většinou starší, co už ani významněji neinvestují do nového vybavení. Ale pokud budeme brát reálné náklady, přes ty dvě stovky se určitě dostaneme,“ poznamenal.

Koupaliště Brná letos nehyzdí plot kolem prázdné restaurace. Ústí ji chce koupit

Ceny medu podle něj rostou dlouhodobě. „Jenom náklady na sklenice a víčka jsou o třetinu vyšší než loni. Když med odebereme, musíme to včelám kompenzovat na konci sezony cukerným roztokem. Jedno včelstvo potřebujete patnáct až dvacet kilogramů a cukr zjevně už za 9,90 korun nebude jako tomu bývalo před covidem. Nejen samotné vybavení něco stojí, máte v tom i spoustu času. Kolikrát je zdražení nutnost,“ popsal Skalský.

Není to bez rizika

Zkušenost s úhyny včel má letos na Ústecku například Karel Machyniak. „S největší pravděpodobností za to může virus. Přenáší ho parazit Varroa destructor (znám také jako kleštík včelí), který způsobuje varroázu. Zachytí se na včele, a i když ho léčením tlumíme, nelze nikdy zcela vymýtit. Léčit se to dá až po odebrání medu a léky na virus neexistují. Na Moravě jsou celé vesnice bez včel. Teď musím koupit nové včely, nebo si namnožit. Když to chytne jeden úl, roznese se to i do ostatních. Včely jsou kamarádské a navštěvují se navzájem,“ líčil.

Med podle chovatele Skalského patří celosvětově mezi nejpančovanější potraviny. Jedna včela dokáže za život nasbírat pouze přibližně půlku čajové lžičky medu, na kterou musí navštívit obrovské množství květů (v případě květového medu). I proto někteří výrobci zkouší své produkty falšovat, ředit a pančovat. Přičemž takový produkt pak ztrácí na kvalitě i látkách, které lidskému organismu prospívají. Jak zjistilo velké vyšetřování ve většině zemí EU, zvláště špatně dopadly vzorky dovážených produktů z Číny a Turecka.

Mistr Málek sbírá vavříny za svá řeznická videa. To nejúspěšnější ho překvapilo

„Raději bych se vyhýbal levným medům, kolikrát možná spíš sirupům s původem uvedeným ze zemí EU a mimo EU. U dovážených medů, pokud nejsou falšované, může být i velký problém při jejich ztekucování. Pokud ho neudělají při správné teplotě, ničí se důležité látky v něm. Když odhlédneme od opravdu toho nejlevnějšího, co se na trhu nabízí, stačí se podívat, že za dle obchodníků dobrý produkt s jasným původem se markety nebojí říct i výrazně nad tři stovky,“ konstatuje včelař Skalský.

Běh na dlouhou trať

Česká republika je v chovu včel unikátem evropským i celosvětovým. Včelstva jsou tu rozmístěna víceméně rovnoměrně právě díky drobným chovatelům a hobby včelaření. Jinde ve světě se leckdy kumuluje obrovské množství včelstev na jednom místě v podnikatelských rukou. „Včel je jinak v ČR dostatek, i když jsou regionální rozdíly. Třeba méně jich je na Mostecku, ale na jižní Moravě naopak v některých místech spousta. Včely lidé chovají stále častěji i ve městech. V ulici Za Válcovnou v Ústí má patnáct včelstev ústecká Univerzita J. E. Purkyně, jiné jsou na Klíši, ale i jinde ve městě,“ líčil Skalský.

Liška spadla do okopu. Zachránili ji ústečtí strážníci, už běhá po lese

On sám má včely v Chabařovicích, které spadají územně pod chlumeckou organizaci Českého svazu včelařů. Její jednatel Martin Záhlava vysvětlil, že jeho včelstva jsou zdravá, a že osobně ví v okolí Chlumce pouze o jednom člověku, který zaznamenal nějaký významný úhyn kvůli chovatelské chybě.

„Většina včelařů od Chabařovic je spokojena s letošní kvalitou. Já také a většinu jarního mám stočenou. Je tedy vidět, že máme chladnější jaro. Bylo to pomalejší, loni jsme vytáčeli o čtrnáct dní dřív. Já jsem ale na Telnici, ještě výš než Chabařovice. Přibližně pět, šest let trvá, než tomu člověk začne rozumět. Musíte vědět, jak se o včely postarat, jak připravit na zimu, jaká jsou zdravotní opatření. Je na to dobré mít nějakého mentora, mít s kým to konzultovat. Studium literatury nestačí, videa na YouTube jsou dobrá, ale výhoda je mít kolem sebe lidi se zkušenostmi, třeba právě ze svazu včelařů,“ radil Záhlava s tím, že pokud chce někdo s včelařením začít, ze zákona se musí registrovat na u Českomoravské společnosti chovatelů. „Členství už je dobrovolné, ale lze více než doporučit,“ dodal.

Zdroj: Jan Skalský