Med, vuřt, mošt. Regionální výrobci se ucházejí o značky kvality a poctivé práce

Ústecký kraj /ANKETA/ - Žádosti o udělení certifikátů se přijímají v těchto dnech. Zájemci mohou své produkty nabízet na akcích asociace.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Lidé v Krušných horách, podél koryta řeky Ohře nebo okolo vrchů Českého středohoří vytváří s velkou dávkou poctivosti a píle řadu domácích výrobků, které zahání hlad, nudu i nemoci. Aby našli svoje místo na trhu i v konkurenci velkoprůmyslového zboží, pomáhají jim na cestě za zákazníky certifikáty regionálních značek. Nové žádosti o jejich přidělení se přijímají v těchto dnech.

V současné době Asociace regionálních značek zaštiťuje v Ústeckém kraji čtyři různé značky regionálních produktů Poohří, Krušnohoří, České středohoří a Česko-saské Švýcarsko. Výrobců, kteří je mají, je 150.

„Vyrábí slané i sladké dobroty, nechybí ani nápoje včetně několika druhů piv, víno, originální suvenýry a také zážitky,“ vyjmenovává příklady ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.

Svého kroku zaregistrovat výrobek rozhodně nelitují. „Máme větší možnosti, kde produkty nabízet, protože asociace pořádá velké množství akcí, a také máme hned zpětnou vazbu,“ říká ředitelka Moštárny Louny Erika Myšíková.

Podle včelařky Martiny Staňkové z Března u Chomutova pomáhá značka více oslovit zákazníky.

„Když jsme s medy začali, panovala zrovna aféra s šizenými medy. Certifikát, který zaručuje i kvalitu a zpracování místních surovin, k nám zákazníky nalákal, protože hledali alternativu k obchodům, které neměly jejich důvěru,“ popisuje Staňková.

Živnost nebo jen koníček

Pravidla pro certifikování výrobků nejsou složitá. „Výrobek by měl určitě mít nějaký podíl ruční práce, regionálních surovin a vztah k místu, odkud pochází,“ popisuje Hana Dufková z MAS Severozápadní Krušnohoří.

„Není podmínkou mít výrobu jako živnost, stačí, když je to váš koníček, kterému se častěji věnujete,“ doplňuje.

Na podání žádosti je teď nejvhodnější čas. „Výrobci, poskytovatelé služeb či organizátoři z regionu podél řeky Ohře mají čas do 19. března,“ říká ředitelka agentury Pokorná. Tvořivci z Krušnohoří mají čas do 31. března. České středohoří přijímá žádosti až do 10. května, Česko-saské Švýcarsko termín teprve upřesní.