Zpět se ale plastika už nevrátí. Rušná křižovatka jí nedělala dobře, stejně tak přítomnost uměleckého díla komplikovala údržbu rozsáhlých sklepních prostorů pod obchodním domem. Prozatím zůstane zakonzervované v muzejním depozitáři. Ve chvíli, kdy pro ni město najde jiné vhodné místo, bude teprve následovat její zrestaurování, které předběžně dle plánu přijde na zhruba 1,5 milionu korun bez DPH.

FOTO: Ústecká medúza zmizela od Labe. Čeká ji zakonzervování v muzeu

Přemístění a odstranění plastiky přitom nebyla podle ředitele muzea Václava Houfka nijak jednoduchá operace. „Dostali jsme od města za úkol zajistit transfer podobně jako u jiných uměleckých děl, podobně jako například mozaiky Severočeského kraje od Petra Vinše na Masarykově ulici nebo plastiky od Olbrama Zoubka v průčelí magistrátu. Bude deponovaná v úložišti, předtím ji zakryjeme a zajistíme zpomalení degradace původních materiálů, které na velmi exponovaném místě u OD Labe utrpěly silná poškození,“ uvedl s tím, že odborná firma musela připravit transport a odříznutí den dopředu a to navrtáním děr do těla plastiky.

„Během toho jsme objevili, že uvnitř díla se nachází dutina. Jak rozsáhlá se přitom nedalo zjistit. Nemáme totiž k dispozici původní dokumentaci. Že je to alespoň zčásti duté nikdo nevěděl,“ popisoval ředitel Houfek.

Ústecká medúza zmizela od Labe. Čeká ji zakonzervování v muzeu.Zdroj: Deník/Janní Vorlíček

Samotné odřezávání od chodníku speciální pilou začalo v úterý ráno od osmi hodin. Řez bylo nutné zachlazovat vodou. Celé to mělo trvat asi čtyři hodiny. Hotovo však bylo už kolem desáté, zřejmě kvůli objevené dutině.

Poté ji dělníci velkým jeřábem naložili na podval, který měl coby nadměrný náklad pomalu odtáhnout tahač do zmiňovaného depozitáře na Klíši. Jeřábník Daniel Hrdlička před nakládáním vysvětlil, že při zvedání podobných břemen hodně záleží na prostoru, který má k dispozici a váze zvedaného nákladu. U OD Labe to navíc vyžadovalo částečné omezení dopravy na frekventované křižovatce.

„Tady není moc místa. Musíme dávat pozor na lidi, auta, použitou techniku, lampy veřejného osvětlení a sloupy trakčního vedení trolejbusů, které jsou blízko u sebe, abychom nic z toho nerozbili včetně nákladu, nezranili přihlížející a tak dále. S dobrým týmem se to ale dá zvládnout,“ popsal.

Odstranění přihlížel i ředitel OD Labe Petr Chmátal. „Pozemek patří městu, my akorát máme pod povrchem umístěnou technologii kotelny. Potřebujeme zrekonstruovat strop, takže nám to usnadní práci, jelikož izolaci potřebujeme zakládat až za tuto plastiku. Nakonec nás ani nemrzí že plastika odsud zmizí, jelikož v současnosti se po ní akorát váleli bezdomovci. Přinášelo to bohužel víc potíží, než užitku,“ řekl.

Plastiku totiž původně vlastnila stejná firma jako OD Labe, tedy 7. obchodní společnost. Ta ji před nějakými pěti lety městu Ústí nad Labem bezplatně předala. To pak dokonce jeden čas zvažovalo jako jednu z možností, udělat z ní fontánu, jak to původně v roce 1974 zamýšlel sám autor. Rekonstrukci s přestavbou ovšem zastavil covid-19, alespoň tedy podle slov tehdejšího městského vedení. Nehledě na to, že plán kvůli sklepním prostorům vůbec nenadchl vlastníka obchodního domu a celý projekt by přišel na přibližně patnáct až dvacet milionů korun.

Co s plastikou bude dál, řešil ústecký magistrát i během minulého roku. Městská mluvčí Romana Macová informovala, že ji museli přesunout nejen kvůli chátrání, ale i vzhledem k plánovaným rekonstrukcím stropu kotelny, o nichž mluvil ředitel OD Labe Chmátal.

„Plastika má základy právě při okraji konstrukce stropu,“ informovala a potvrdila, že prozatím Kronychovo dílo zůstane v souladu se stanoviskem ředitele muzea Houfka dočasně zakonzervované v depozitáři.

„Návrat plastiky na původní místo nebyl doporučován především z architektonického a estetického hlediska. Jak je zřejmé z původní dokumentace, plastika byla umístěna uprostřed větší veřejné plochy pro pěší, jež byla fakticky zlikvidována při rozšíření silnice v Malé Hradební ulici a při souvisejícím budování sloupů trolejového vedení. Plastika se tak fakticky dostala na okraj frekventované dopravní komunikace,“ sdělila s tím, že původní povrch plastiky byl zpracován tak, aby výtvarně přímo navazoval na původní keramické obklady přízemí budovy OD Labe, které ale byly při poslední rekonstrukci budovy také odstraněny.

„I těsná blízkost sloupů trolejového vedení narušuje původní vizuální hodnotu plastiky pro veřejný prostor. Proto bude město hledat případný jiný vhodný prostor k přemístění,“ dodala.

Zdroj: Martin Mudroch