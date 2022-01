I v zimě okolo chodí lidé na procházky nebo si vyběhnout do kopce. Redaktor Deníku sondoval u jedné mladší ženy, jestli ví, co se za plotem děje. „Nevím. Ale pokaždé, když tu jdu, nad tím přemýšlím,“ říká. Pak se sama neúspěšně pokouší volat na dělníky, aby to zjistila. „Nevím, měl to být původně soukromník. Ale taková stavba, megastavba?“ odvětí na stejný dotaz muž ve středních letech. Prý jsou i lidé, kteří si myslí, že se tu staví supermarket.

Postarší pár se tady zastaví na několik minut. Senioři hovoří anglicky. „Tady kdysi bývalo hřiště s letadlem,“ vykládá pamětnice cizincovi. „Jdu tu poprvé po delší době, vůbec nevím, co se tu staví. Vypadá to jako vjezd do garáží a základy velké bytovky,“ přemýšlí žena. „Kdysi si támhle nahoře někdo postavil také barák, to už je let. Ale takhle u cesty? Asi si to někdo prosadil,“ krčí rameny.

Pozdvižení na Klíši: Kde bylo „Vrbíkovo,“ rejdí bagry. Nyní tu staví rezidenci

Stavbu mají denně „na talíři“ místní. „Makají od sedmi do sedmi. Buší se tu, svítí, vozí se sem pořád beton, jak do atomového krytu,“ popisuje jeden z nich. Redaktora upozorňuje, že jedna z vytažených zdí na stavbě odřízla od výhledu na město a částečně i od slunečního svitu menší dětské hřiště v sousedství. Dřevěné hrací prvky tu obvod poměrně nedávno postavil namísto původního hřiště, o kterém před chvílí hovořila pamětnice.

Vizualizaci nedá

Že ve skutečnosti nejde o základy supermarketu ani bytovky, ale o výstavbu rodinného domu, stojí malým písmem na cedulce se stavebním povolením a razítkem ústeckého magistrátu. Cedule je zavěšena na rezavém sloupu uvnitř stavby, daleko od zraku kolemjdoucích. Deník už dříve informoval, že za investicí stojí Petr Krejčí. Asi 40letý podnikatel z Ústí staví legálně na pozemku, kde se to dříve i pro odpor místních nepodařilo podnikateli starší generace Radko Vrbíkovi.

Deník se s Krejčím sešel loni v dubnu. Tehdy pozemek nechal obehnat provizorním plotem a dělníci začali s přípravnými pracemi. Dopodrobna popsal, že proces získání stavebního povolení byl standardní a zákonný. Redaktorovi ukázal i vizualizaci domu. Veřejně s ní ale jít ven nechtěl, přestože se pochlubil, že za projektem stojí renomované architektonické studio. Od té doby postoj nezměnil. Na žádost o vizualizaci ve čtvrtek odpověděl opět zamítavě.